BCW-Frauen im Basketball-Cup – Warum das Duell mit Nyon wegweisend ist Wann kehren die Basketballerinnen aus Winterthur in die NLA zurück? Der Cup-Viertelfinal wird aufzeigen, wie weit das Team vom Niveau der höchsten Liga entfernt ist. Stefan Kleiser

Wiedersehen mit den Besten: Cinzia Tomezzoli misst sich im Cup-Viertelfinal mit Nyon. Foto: Stefan Kleiser

«Ich will, dass wir das spielen, was wir können, und noch ein bisschen besser», sagt Cinzia Tomezzoli. Die 33-Jährige ist bekannt geworden als die Basketballerin, die nicht aufgab. 2009 war ihr ein Lastwagen über den Fuss gefahren, sie verlor drei Zehen. Das hinderte die Flügelspielerin nicht daran, das Team aus Winterthur von der 2. Liga Regional in die Nationalliga A zu führen – und 2017 und 2020 zum Cupsieg. Tomezzoli wurde Nationalspielerin und Winterthur Sportlerin des Jahres.