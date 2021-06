Kommentar zur gendergerechten Sprache - Warum das Gendersternchen in der Schule noch nichts zu suchen hat

Trotz löblicher Absicht: Ob der Weg über das Gendersternchen derjenige ist, der zum angestrebten Ziel führt, ist fraglich. Illustration: Kornel Stadler

Schulen müssen ständig auf Veränderungen reagieren, insbesondere auf gesellschaftliche. In den letzten Jahren etwa wurden Regeln zum Tragen von Kopfbedeckungen in Klassenzimmern – religiöse und modische – neu ausgehandelt. Oder zum Umgang mit Computern und mobilen Geräten. Jetzt erreicht aber eine Debatte die Schulen, die direkt auf eine ihrer Kernaufgaben zielt: auf das Lehren und Anwenden korrekter Sprache.

Wie sieht geschlechtergerechte Sprache aus? Die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich hat diese Frage für ihren Zuständigkeitsbereich beantwortet. In ihrem diese Woche publizierten Leitfaden «Gleichstellung in der Schule» empfiehlt sie unter anderem die Verwendung des Gendersternchens, wenn alle Geschlechter angesprochen werden. Also «Schüler*innen» statt «Schülerinnen und Schüler».