Qualität des Abwassers – Warum das Hagenbucher Abwasser zu dreckig ist Die Werte des Abwassers, das in der Eulach landet, genügten in zwei Kontrollen nicht. Gemeinderat Bernhard Peter erklärt, warum. Nicole Döbeli

Derzeit wird eine Leitung nach Elsau gebaut. In einem halben Jahr soll die Kläranlage Unterschneit aufgehoben werden. Foto: Madeleine Schoder

In die Kläranlage Unterschneit darf kein sauberes Wasser fliessen. «Wir zahlen pro Kubikmeter, das wird sonst sehr teuer», sagt Gemeinderat Bernhard Peter. Und die Abwassergebühren für die knapp 150 Einwohner im Schneitertal zählten schon zu den höchsten im Kanton Zürich – zum Glück verteilten sie sich auf die ganze Gemeinde Hagenbuch.

Die kleine Kläranlage sollte eigentlich schon lange aufgehoben und das Schneitertal per Leitung an eine grössere Anlage angeschlossen sein. Weil im Eulachtal aber erst seit kürzerer Zeit klar ist, was Elgg und Elsau mit ihren Kläranlagen machen, verzögerte sich die Planung um Jahre.