Lichtverschmutzung in Winterthur – Warum das Schulhaus Neuhegi so früh am Abend «Gute Nacht» sagt Damit die Nachbarn nicht geblendet werden, gehen im Schulhaus Neuhegi abends um 19 Uhr die Storen runter. Den Vereinen bleibt vorderhand nur, bei Kunstlicht zu trainieren, auch im Sommer. Marc Leutenegger

In den Fenstern des Schulhauses Neuhegi spiegelt sich die nahe Nachbarschaft. Foto: Enzo Lopardo

Freundlich und knapp ist das Mail, das «Roland & Edi», die beiden Hauswarte des Schulhauses Neuhegi, vor ein paar Tagen an die Sportvereine verschickt haben. «Ich bitte euch, intern weiterzuleiten, dass die Storen ab 19 Uhr automatisch runterfahren, und sie müssen zubleiben. Der Grund: Unsere Nachbarn haben schon mehrmals reklamiert wegen Lichtemissionen.» Und weiter: Die Storen in den Turnhallen per Knopfdruck selbst wieder hochzufahren, sei zu unterlassen.