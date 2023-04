Meteorologie der Extreme – Warum das Wetter in Kalifornien verrückt spielt Erst herrschen jahrelang Dürren und Waldbrände. Nun kommt es zu historischen Schneefällen und Überschwemmungen. Wie «atmosphärische Flüsse» in Kalifornien für Chaos sorgen. Christoph von Eichhorn , Jürgen Schmieder

Anfang März schneite es sogar im Süden Kaliforniens: Mit Schnee bedeckte Berge bei Los Angeles. Foto: Getty Images, AFP

Die erste Märzwoche war der eindeutige Beweis, dass da etwas Ungewöhnliches passiert im US-Bundesstaat Kalifornien. Gewiss, es hatte bereits in den Monaten davor ordentlich geregnet und geschneit, doch hielten die Kalifornier das lange Zeit für Zufall, für eine Laune der Natur. Und ganz ehrlich: Nach einem Jahrzehnt extremer Dürre kam Regen gerade recht. Dann aber, am 1. März, schickte der Sohn ein Foto vom Ausflug seiner Schulklasse nach Disneyland. Er posierte vor der «Star Wars»-Kantine, umringt von: Schneeflocken. Zum ersten Mal in der Geschichte des Freizeitparks hatte es dort geschneit; es war der erste Schneefall in Anaheim, 45 Minuten südlich von Los Angeles, seit 1882.