Winterthur gegen Basel – Warum Davide Callà zum FC Basel ging Davide Callà wuchs in Winterthur auf. War Assistenztrainer der Aufstiegsmannschaft und sagt: «Ich bin Winterthurer und bleibe es.» Trotzdem ging er zum FC Basel. Gregory von Ballmoos

Rot-Blau statt Rot-Weiss: Davide Callà im Training des FC Basel. Foto: Andy Müller/Freshfocus

Die Frage, sie drängt sich natürlich auf. Warum wechselte Davide Callà von Winterthur nach Basel? Callà spielte nach einer langen und erfolgreichen Karriere die letzten drei Saisons beim FCW und stieg dann zum Assistenztrainer auf. Damit schloss sich eigentlich ein Kreis, denn der mittlerweile 37-Jährige ist in Seen aufgewachsen, und er sagt auch heute noch: «Ich bin Winterthurer und werde es immer bleiben.» Nach dem Aufstieg hätte er mit seinem Jugendverein in der Super League antreten können, trotzdem folgte er Alex Frei in den Trainerstab des FC Basel.