Trotz Minus im laufenden Jahr – Warum der EHCW sein Budget erhöhen will Der EHC Winterthur dürfte die laufende Saison mit einem Minus abschliessen. Dennoch muss er das Budget erhöhen, um konkurrenzfähiger zu werden. Urs Kindhauser

Im Duell des EHCW (links Anthony Staiger) gegen Thurgau sind die Spiesse nicht gleich lang. Foto: Madeleine Schoder

Am Freitag spielt der EHCW in Weinfelden gegen Thurgau. Es ist das vierte Ostschweizer Derby der Saison, von den ersten drei haben die Winterthurer keines gewonnen (0:3, 0:5, 1:2 n.V). Saisonübergreifend ist die Niederlagenserie gegen Thurgau bereits zehn Spiele lang. Diese Bilanz hat nicht nur, aber doch auch mit den unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen zu tun. Der EHCW hat in dieser Saison ein Budget von rund zwei Millionen Franken. Das ist zwar deutlich mehr als im Jahr davor. Aber halt nur etwa die Hälfte dessen, was ein Club wie Thurgau zur Verfügung hat. Noch krasser ist das Verhältnis zu Kloten, Olten oder Visp, etwas geringer, aber immer noch erheblich, sind die Unterschiede im Vergleich mit La Chaux-de-Fonds, Langenthal und Sierre.