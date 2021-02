Gelder für den Fussball – Warum der grösste Teil der Corona-Hilfe an nur drei Clubs geht Die ersten Anträge für À-fonds-perdu-Beiträge zeigen: Die vorgeschriebenen Lohnkürzungen kommen Vereinen entgegen, die 2019 viel Geld ausgegeben haben: dem FC Basel, dem FC Zürich und dem FC Sion. Florian Raz

Nur kein Streit: Es dürfen beide Clubs Hilfsgelder vom Bund beantragen. Der Basler von Moos und der Zürcher Omeragic im Zweikampf. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Diese Zahlen haben Sprengkraft. Bis am 31. Januar konnten die Schweizer Spitzensportvereine beim Bundesamt für Sport (Baspo) die erste Tranche von À-fonds-perdu-Beiträgen beantragen. Sie durften dabei entgangene Zuschauereinnahmen für den Zeitraum vom 29. Oktober bis 31. Dezember geltend machen.

Auf Anfrage dieser Zeitung hat das Baspo jetzt bekannt gegeben, wie viele Clubs wie viel Geld beantragt haben. Dabei zeigt sich: Die Bedingungen, zu denen die Gratismillionen verteilt werden, kommen im Fussball jenen entgegen, die in der Vergangenheit auf grossem Fuss gelebt haben.

13,5 Millionen Franken haben zehn professionelle Fussballclubs laut Baspo insgesamt beantragt. Nur drei von ihnen sind aus der höchsten Schweizer Spielklasse: der FC Basel, der FC Zürich und – laut dessen Besitzer Christian Constantin – der FC Sion.

Da die Zuschauereinnahmen in der Challenge League weitaus geringer sind als in der Super League, dürften rund 12 der 13,5 beantragten Millionen auf diese drei Clubs fallen. Und davon wiederum ein Grossteil auf den FCB, der in der Saison 2018/19, die als Vergleichswert gilt, die höchsten Zuschauereinnahmen auswies. Exakte Zahlen werden nicht genannt. Gegenüber SRF sagte CEO Roland Heri über die Summe, die der FCB beantragt hat: «Es sind ein paar Millionen.»

Nur drei Clubs, die beim Bund zusammengerechnet rund 12 Millionen unverzinstes und nicht rückzahlbares Geld beantragen. Und der Rest der Liga schaut zu? Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, sagt dazu: «Die jetzige Regelung sorgt für eine Ungleichheit, die wir korrigieren müssen.» Wanja Greuel, der CEO der Young Boys, hat in der «SonntagsZeitung» die Berechnungsgrundlagen des Bundes schon als «unfair und sogar als wettbewerbsverzerrend» bezeichnet.

Für den FCB verweist CEO Heri darauf, dass für alle Clubs dieselben Berechnungsgrundlagen gelten. Und er sagt: «Unser Netto-Schaden infolge der Covid-19-Massnahmen liegt im zweistelligen Millionenbereich.» Werde der Basler Antrag auf À-fonds-perdu-Beiträge bewilligt, würden diese «bestenfalls 17 Prozent unseres Netto-Schadens decken».

Schäfer beschäftigt nicht, dass Basel, Sion und Zürich Anträge gestellt haben. Bei ihm «schrillen alle Alarmglocken», weil alle anderen Clubs offensichtlich durch die Vorgaben des Bundes davon abgeschreckt werden, auf die insgesamt maximal 115 Millionen Franken zurückzugreifen, die den Schweizer Vereinen in professionellen Ligen in Aussicht gestellt wurden.

«Das Ganze ist für uns sehr ernüchternd», sagt Schäfer, «weil alle Clubs diese Gelder benötigen.» Die Schweizer Proficlubs erwirtschaften im Schnitt rund 30 Prozent ihrer Einnahmen mit Zuschauern. Weil der Bund in der Corona-Pandemie Grossanlässe verbietet, sind sie inzwischen seit rund einem Jahr von diesen Einnahmen abgeschnitten.

Mit den Bundesgeldern sollten die Clubs für entgangene Ticketverkäufe entschädigt werden. Doch die Hilfe ist mit Auflagen verbunden. Wer einen Antrag eingibt, muss belegen, dass er per sofort den Lohn jener Mitarbeiter um 20 Prozent kürzt, deren Jahressalär über 148’200 Franken liegt. Als Vergleich werden die Löhne der Saison 2018/19 herangezogen. Es geht dabei explizit nicht um eine Senkung der Lohnsumme. Sondern um die Senkung des Durchschnittslohns.

Diese Regelung kommt Basel, Zürich und Sion entgegen. Sie gehörten im Jahr 2019 zu den vier Clubs mit den höchsten Lohnsummen der Liga. Bei allen hielt der sportliche Erfolg nicht mit den bezahlten Salären Schritt. Der FCB wurde mit einer Lohnsumme von knapp 51 Millionen Franken 20 Punkte hinter den Young Boys Zweiter. Der FCZ bezahlte 20 Millionen Franken für Rang sieben, Sion 15,8 Millionen für Rang acht.

Alle drei Clubs hatten also einen Antrieb, ihre Löhne zu senken, bevor die Bundesgelder überhaupt ein Thema wurden. Von diesen Sparmassnahmen profitieren sie jetzt. Sie können die Bundesvorgaben erfüllen, ohne einen Konflikt mit ihren aktuellen Grossverdienern zu riskieren.

Demgegenüber verzichten Clubs auf die Bundesgelder, die zuletzt erfolgreich gewirtschaftet haben. Zum Beispiel die Young Boys. Die weisen zwar ebenfalls eine stattliche Lohnsumme aus. Sie konnten diese aber zuletzt in pandemiefreien Zeiten durch sportliche Erfolge und hohe Transfereinnahmen refinanzieren und schrieben Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe.

Die Löhne sind auf fünf Jahre hinaus eingefroren

Das Problem der Berner: Sie fürchten einerseits, mit Lohnkürzungen ihre Leistungsträger zu vergraulen, die ihnen künftig eine hohe Ablösesumme einbringen sollten. Wer jetzt Bundesgelder nimmt, darf seine durchschnittliche Lohnsumme bei den Grossverdienern nämlich während fünf Jahren nicht mehr anheben. Das kann zum Beispiel bei Vertragsverlängerungen zum Knackpunkt werden.

Und dann gibt es Vereine, die im Vergleich zu den Riesen YB und FCB nur wenige Mitarbeiter im gehobenen Lohnsegment haben. Etwa der FC St. Gallen, der sich mit einem harten Sparkurs aus den roten Zahlen gearbeitet hat.

Die Ostschweizer müssten nun Änderungskündigungen vornehmen. Und damit riskieren, dass ihre besten Spieler den Club ohne Ablösesumme verlassen. «Wir könnten darum an Konkurrenzfähigkeit verlieren und vielleicht in unserer Existenz bedroht werden», erklärte ihr Präsident Matthias Hüppi schon im Dezember.

Bei den meisten Clubs der Super League scheint der Leidensdruck zumindest im Moment noch nicht so gross zu sein, dass sie dieses Risiko eingehen möchten. Am 31. Mai ist die nächste Eingabefrist.