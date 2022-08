In welchen Gewässern rund um Winterthur gibt es Blaualgen?

Blaualgen kommen natürlicherweise in praktisch allen Gewässern vor. In der Regel sind sie unproblematisch. Es gibt mehrere Tausend Arten mit unterschiedlichen Farben. Erst wenn gewisse Blaualgen in hoher Konzentration auftreten, ist Vorsicht geboten, da sie lokal Gifte entwickeln können. Schon mehrmals aufgetreten sind dichte Algenteppiche im Spätsommer und im Herbst am Hüttwilersee. Dies in Form einer stinkenden blau oder rot schimmernden, schlabbernden Masse. Die gemessenen Blaualgentoxine blieben in einem tiefen, bedenkenlosen Bereich. Die Behörden empfahlen aber Hundebesitzern, darauf zu achten, dass ihre Tiere in der Nähe der Algen nicht baden und kein Wasser trinken. Auch im Greifensee oder im Zürichsee wurden schon erhöhte Blaualgendichten festgestellt. Ruhiges, warmes Wasser und Sonne fördern das Wachstum der Blaualgen.