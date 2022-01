Naturphänomen in Illnau – Warum der Maulwurf selbst bei Schnee Hügel anhäuft Eigentlich könnte der Maulwurf in der kalten Zeit wie der Igel ein Nickerchen machen. Wäre da nicht sein grosser Appetit. Almut Berger

Im Winter türmen Maulwürfe ihre Hügel – hier in Illnau – extra hoch auf. Ein Schutz gegen Schmelzwasser. Foto: Almut Berger

Frische Maulwurfshügel – und das im Schnee? Auf einer Wiese bei der ehemaligen Weberei Graf in Illnau sind zurzeit ein paar Prachtexemplare zu bewundern. Denn anders als Igel, Siebenschläfer oder Haselmaus macht der Maulwurf keinen Winterschlaf. Er hat rund ums Jahr einen Bärenhunger – und könnte sich eine Auszeit daher gar nicht leisten.

Bis zu 100 Gramm Regenwürmer, Insekten und was er sonst noch an Krabbelgetier erwischt, verleibt sich so ein Maulwurf täglich ein. Das entspricht in etwa seinem Körpergewicht. Fände er zwölf Stunden lang keinen Nachschub, wäre das sein Tod.