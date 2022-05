Wasserballer aus Winterthur – Warum der SCW nicht in der Nationalliga A antritt

Die Winterthurer Wasserballer haben in der Nationalliga B erst zwei Partien verloren. Mit der Rückkehr in die höchste Spielklasse wird jedoch zugewartet. Die Gründe. Stefan Kleiser

Kein Wiederaufstieg: Der SC Winterthur (hier Milan Lazarevic) hat zu wenig Geld, zu wenig Wasser und zu wenige Wasserballer mit NLA-Niveau. Foto: Stefan Kleiser

«Im Moment läuft es wirklich sehr gut», sagt Radoslav Moldovanov. Das U11-Team habe diese Saison schon zwei Mal Kreuzlingen geschlagen, berichtet der Headcoach Wasserball des Schwimmclubs Winterthur. Kreuzlingen? Bezwingt der SCW also in einigen Jahren in der NLA den aktuellen Schweizer Meister? «Das kann man leider so nicht vergleichen», seufzt der SCW-Trainer. Denn gute Spieler wechselten gerne an den Bodensee, «weil sie wissen, dass Kreuzlingen immer den Halbfinal erreicht».