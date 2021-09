Geldblog: Kurssturz bei Cembra Money Bank – Warum die Cembra-Aktien Potenzial haben Die Reaktion der Anleger auf das Ende der Kooperation mit der Migros war vernichtend. Nichtsdestotrotz bieten die Aktien gerade für Risikobereite Chancen. Martin Spieler

Optimistisch: Cembra Money Bank will mittelfristig an der hohen Eigenkapitalrendite und Dividende festhalten. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Mich hat es auch erwischt mit dem Aktientaucher von Cembra Money Bank. Zum Glück ist mein Portfolio breit aufgestellt und ich kann den Verlust mit dem Buchgewinn der anderen Titel ausgleichen. Der Kursabsturz mit minus 30 Prozent ist schon etwas abnormal, oder? Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung der Aktie ein? Leserfrage von C.S.

Die Reaktion der Anleger auf das Ende der Kooperation mit der Migros bei den Kreditkarten war in der Tat klar und heftig. Dass der Titel so stark nachgab, hat damit zu tun, dass dem Unternehmen eine bedeutende Umsatz- und damit auch Gewinnquelle wegbrach, weil es den grössten Kunden in diesem Bereich verliert. Vor diesem Hintergrund rechnet die Cembra Money Bank damit, dass der Reingewinn ab 2022 vorübergehend um 10 bis 15 Prozent tiefer ausfallen wird als bis jetzt prognostiziert.