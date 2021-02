Analyse zum Endlager – Warum die Debatte um die «heisse Zelle» gescheitert ist Die überregionale Diskussion über den Standort der «heissen Zelle» führte zu keinem Konsens. Der Grund für das Scheitern dürfte im Grundwasser liegen. Markus Brupbacher

Am linken Bildrand ist das atomare Zwischenlager (Zwilag) mit der «heissen Zelle» (erhöhter Bau) zu sehen, ganz rechts die Aare, und dazwischen verläuft ein Wanderweg. Foto: Markus Brupbacher

Was im Kanton Aargau gelebte Wirklichkeit ist, ist im Zürcher Weinland eine Schreckensvorstellung: Eine «heisse Zelle» steht über dem Grundwasser am Flussufer. In dem Hochsicherheitsbau werden die Lager- und Transportbehälter mit verbrauchten, hoch radioaktiven Brennelementen aus den Kernkraftwerken geöffnet.

Beim aargauischen Würenlingen an der Aare gibt es im Zwischenlager (Zwilag) eine «heisse Zelle». Ein solches Gebäude wird es auch für das Endlager brauchen. Aber wo soll es gebaut werden? Beim Zwilag oder in der Endlager-Region? Diese Streitfrage wurde seit Juni 2020 zwischen mehreren Regionen debattiert.