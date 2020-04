Planung läuft auf Hochtouren – Warum die Musikfestwochen hoffen Am Dienstag sollen die ersten Bands bekannt gegeben werden. Helmut Dworschak

In der Steinberggasse stehen die Menschen dicht beieinander. Hier beim Auftritt von Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi, August 2014. Bild: Marc Dahinden

Wie sich die Krise entwickelt, weiss niemand. Das Verbot für Veranstaltungen gilt vorerst bis zum 19. April. Für den Verein der Winterthurer Musikfestwochen ist das ein Grund zur Hoffnung: Das Altstadt-Festival soll ja erst in den Sommerferien, vom 5. bis zum 16. August, stattfinden. Natürlich könne sich bis dahin noch vieles ändern, sagt Mediensprecherin Sandra Smolcic. Es bestehe aber die Hoffnung, dass die Krise bis dann vorbei sei oder sich so abgeschwächt habe, dass die Durchführung des Anlasses möglich werde. Die Musikfestwochen ziehen regelmässig rund 50’000 Besucher an.