Verfahren wegen Sturm auf Capitol – Warum die nächste Anklage gegen Trump die ernsthafteste ist Im Zusammenhang mit Donald Trumps Lügen zu den Präsidentschafts­wahlen und dem Sturm aufs Capitol dürfte es in wenigen Tagen zur Anklage kommen. Diesmal geht es um noch schwerwiegendere Vorwürfe. Fabian Fellmann aus Washington

Ist sogar eine Anklage wegen Aufstands möglich? Wenn ja, würde Donald Trump eine Gefängnisstrafe drohen. Foto: Charlie Riedel (Keystone, AP)

Sonderermittler Jack Smith hält sein Versprechen, die Verfahren gegen Donald Trump so schnell wie möglich voranzutreiben. Soeben hat er den früheren US-Präsidenten darüber unterrichtet, dass er ihn als Verdächtigen einer Strafuntersuchung zum 6. Januar 2021 betrachtet. Solche Briefe sind in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Ermittlungen vor dem Abschluss stehen. In den nächsten Wochen ist damit eine weitere Anklage gegen den Favoriten unter den Präsidentschafts­anwärtern der Republikaner zu erwarten.