Gewerbe in Winterthur – Warum die Stadt so lange auf den Laden von Jumi warten muss Der ehemalige Laden von Chäs Blöchliger steht noch immer leer. Die neuen Besitzer haben für die Liegenschaft an der Marktgasse ein zweites Baugesuch eingereicht. David Herter

Wände mit Bollensteinen: Die Liegenschaft mit dem Käseladen, die früher «Goldene Waag» hiess, ist im Inventar der schutzwürdigen Bauten aufgeführt. Foto: Marc Dahinden

Als die Firma Jumi AG vor bald zwei Jahren das Haus mit dem Laden von Chäs Blöchliger kaufte, war das für die Altstadt eine gute Nachricht. Nach einem Umbau wollte Jumi an der Marktgasse weiter Käse und Fleisch verkaufen.

Die Gründer Jürg Wyss und Mike Glauser stammen aus dem Emmental. Sie legen Wert auf Qualität und Tierwohl und zahlen Bauern und Käsern anständige Preise. Einen Namen haben sie sich mit Fleisch von «Bos indicus»-Rindern und Käsesorten wie Belper Knolle, «Blaus Hirni» und «Schafseckli» gemacht. Ihre Produkte vertreiben sie direkt, liefern sie in Restaurants und Läden und bieten sie in ihren Geschäften in Wien und London an.