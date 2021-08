Kommentar zu den Frauenrechten – Warum die Taliban ein Flair für westliche Feministinnen haben Viele sind gerade schockiert über die Ereignisse in Afghanistan. Dabei fanden die neuen Machthaber auch schon Verständnis bei linken Feministinnen. Meinung Bettina Weber

Es wird wieder dunkel für Afghanistans Frauen: Sie müssen erneut Burka tragen. Manche Feministinnen im Westen finden das «bloss ein Stück Stoff». Foto: Getty

Die Welt kann derzeit in Echtzeit miterleben, wie es aussieht, wenn in einem Land die Hoffnung stirbt. Wie die Träume von vielen Afghanen und insbesondere Afghaninnen zerstört werden, seit die Taliban die Macht übernommen haben.

In den sozialen Medien beschrieben tränenüberströmte junge Frauen ihre Angst vor den steinzeitlichen Gesetzen und dem Gefängnis, dem ihr Leben fortan gleichen wird, weil sie sich wohl kaum mehr frei werden bewegen dürfen.

Zarifa Ghafari, 27 Jahre alt und Bürgermeisterin der Stadt Maidan Shar zum Beispiel erklärte, sie könne nichts tun, als mit Mann und Familie darauf zu warten, getötet zu werden, denn das würden die Taliban mit einer wie ihr – einer unverschleierten, modernen Frau – machen: töten.

Die Revolutionary Association of Women of Afghanistan, die älteste politische Frauenorganisation des Landes, gegründet 1977, schrieb auf Twitter: «We will NOT wear the burqa again», die Weigerung sei Symbol des Widerstands und der Auflehnung gegen die Fundamentalisten. Es klang so trotzig wie verzweifelt.