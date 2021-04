Veränderte Coronaviren – Warum die Virus-Varianten so gefährlich sind Weltweit breiten sich neue Corona-Mutanten aus. Es gilt, schnell auf sie zu reagieren – etwa mit angepassten Impfstoffen. Anke Fossgreen

Es ist wichtig, weltweit die kursierenden Coronaviren zu überwachen, um neue Mutationen zu entdecken. Brasilianische Forscher entwickeln neue Tests, um Virusvarianten nachzuweisen. Foto: Douglas Magno (AFP)

Die Meldungen von neuen Virusvarianten häufen sich, also von Coronaviren, die genetische Veränderungen, Mutationen, zeigen. So wurden etwa Fälle aus Finnland, der Bretagne, New York oder Kalifornien mit veränderten Viren gemeldet. Sobald es genetische Hinweise gibt, dass diese Varianten ansteckender sein oder dem Immunsystem ausweichen könnten, werden sie als «Variant of Interest» genau beobachtet.

Dazu gehört auch eine beunruhigende Variante, die Wissenschaftler aus Angola kürzlich bei infizierten Reisenden entdeckt haben, die aus Tansania gekommen waren. Sie zeigt mehr als dreissig Veränderungen, so viele wie bisher keine untersuchte Corona-Variante zuvor. Das Team veröffentlichte die bisher noch nicht geprüften Daten vergangene Woche online auf «medRxiv».