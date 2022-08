Kampf den Schottergärten – Warum diese Steinwüsten verschwinden sollen Schotter soll spriessende Natur von Einfamilienhäusern fernhalten. Trotz Widerstand der Gartenprofis halten sich die lebensfeindlichen Zonen hartnäckig. Die Gemeinden reagieren. Yann Cherix

1 / 9 Fotoserie: Kampfzone Einfamilienhaussiedlung. Moderne Interpretation eines mittelalterlichen Abwehrwalls… Foto: Gärten des Grauens / Facebook

Er sieht sie jeden Tag. Die grauen Schottersteine, die zu Tausenden auf dem kleinen Bord vor dem Volg von Moosleerau liegen. Für etwas Farbe sorgt ein übergrosses Gipfeli der örtlichen Bäckerei von Moosleerau. Eine Einöde aus Steinen mit Plastikgebäck. Francisco Baños kennt diese Gartengestaltung an zentraler Lage. Kommentieren will er sie nicht. «Heikles Thema», sagt er. In Moosleerau sind sich alle nahe. 933 Einwohner.