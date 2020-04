Kein Witz in Winterthur – Warum dieses Jahr der Aprilscherz fehlt Jemanden trickreich in den April zu schicken, braucht Fantasie. Diesmal verzichten wir darauf – aus naheliegenden Gründen. Martin Gmür

Ein gelungener Aprilscherz: 1996 verloste der «Landbote» Fischereipatente und vergab hundert Bootsplätze am Waldeggsee an die Meistbietenden. Bild: PD/Erwin Schatzmann

Möglichst viele Leserinnen und Leser in den April zu schicken, das gehörte stets zu den schwierigsten und erfüllendsten Aufgaben eines Journalistenjahres. Dem FC Winterthur wurden Kontakte zu Barcelona angedichtet, und vom Holidi im Graben sollten kleine Teile abgesägt und verschenkt werden. Was haben sich Generationen von Redaktorinnen und Redaktoren jeweils die Köpfe zerbrochen, um möglichst viele Leute in die Irre zu führen. 1996 etwa, als es um den Bau des Waldeggsees ging, verloste der «Landbote» die ersten Fischereirechte und vergab hundert Bootsplätze an die Meistbietenden. Als besonders gelungen galt ein Aprilscherz jeweils, wenn es gelang, mehr als nur eine Handvoll Personen zu mobilisieren.