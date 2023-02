Geldblog: Vermeintliche Dividendenperlen – Warum Dividenden auf Pump ein Alarmsignal darstellen Bei Firmen, die ihre Dividenden nicht erwirtschaften, sondern aus Reserven mitfinanzieren, sollte man vorsichtig sein. Martin Spieler

Inflation, Zinsen, Wirtschaftsprognosen: Fremdwährungspositionen sollten derzeit zurückhaltend gewichtet werden. Illustration: Christina Baeriswyl

Wir erfreuen uns einer Pension in Euro aus Frankreich. Obschon der Euro-Kurs zu Beginn 1,50, eine kurze Zeit sogar 1,64 Franken wert war, erlaubt dieser Zustupf trotz Kurseinbruch noch immer sehr angenehme Ferien, die wir zumeist im Euroland verbringen. Was wir nicht verbraten, lege ich in Euro-Aktien an, die mir über 6 Prozent Dividende abwerfen. Sowohl in Euro als auch in US-Dollar kann man Dividendenrenditen erwirtschaften, welche die Inflation fast kompensieren. Dazu kommt die Aussicht auf Kurssteigerungen der Papiere. Allerdings fällt mir auf, dass diverse Finanzportale auch Aktien empfehlen, welche ihre Dividenden nicht zu erwirtschaften vermögen. Wie muss man diese Kaufempfehlungen verstehen? Leserfrage von J.T.