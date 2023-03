Treff für Kriegsflüchtlinge – Warum Effretikon als Glückslos gilt Einmal im Monat treffen sich im Effretiker Kipferhaus geflüchtete Ukrainerinnen. Hinter jeder Flucht steht eine Geschichte. Zwei Betroffene erzählen. Matthias Müller , Seraina Boner

Ein Tisch, viele Themen: Die Ukrainerinnen diskutieren ihre Herausforderungen in ihrer neuen Effretiker Heimat. Foto: Seraina Boner

Einmal im Monat kommen in Kipferhaus in Effretikon geflüchtete Ukrainerinnen zusammen, um sich über ihr neues Leben in Illnau-Effretikon auszutauschen. Technisch mögen sie alle Kriegsflüchtlinge sein. Doch jeder Mensch, der die Ukraine verlassen musste, hat seinen eigenen Weg zurückgelegt, muss sein eigenes Schicksal verarbeiten und am neuen Ort mit seinen eigenen Herausforderungen kämpfen.