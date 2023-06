Aufgefallen in Winterthur – Warum ein Freestyle-Ski-Star in der Steinberggasse auftaucht In einem neuen Clip taucht Andri Ragettli nach einem Salto in den Zürichsee in einem der Judd-Brunnen wieder auf. Das Video ist Teil einer Kampagne, in der Winterthur punkto Badebrunnen die anderen Städte nass macht. Till Hirsekorn

Taucht in seinem Video unerwartet in der Steinberggasse auf: Skifreestyle-Star Andri Ragettli. Screen-Shot: Instagram/andriragettli

Wenn Andri Ragettli auf Instagram oder Tiktok ein Video von sich postet, geht es schnell einmal viral. Die Sprünge des elffachen Weltcup-Gewinners im Freestyle-Ski sind spektakulär verspielt, fast 600'000 Personen folgen ihm auf Instagram. Schnee ist Ragettlis Element. Aber auch Saltos, Schrauben und Hechte ins Wasser kann er. Sehr gerne auch in den Zürichsee. In seinem neusten Video springt Ragettli in Skimontur in der Stadtzürcher Badi Tiefenbrunnen vom Sprungbrett und taucht dann in der Steinberggasse aus einem der – pflätsch - überquellenden Judd-Brunnen wieder auf. Was will uns der Flimser Freestyle-König sagen? Dass Winterthur vielleicht doch die bessere Badestadt ist?