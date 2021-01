Historisches aus Winterthur – Warum ein Winterthurer Stadtratsweibel in Paris im Gefängnis war Der Buchbinder und spätere Winterthurer Stadtratsweibel Jakob Heinrich Meyer lernte in Paris radikale Vorstellungen kennen. Fabian Brändle

Hier landete Meyer, nachdem er 1848 zufällig in den Arbeiteraufstand geraten war: Das Gefängnis La Petite Roquette in Paris, in einer Aufnahme von 1874. Foto: Musée Carnavalet / Histoire de Paris

Im digitalen Zeitalter, auch Informationszeitalter genannt, brauchen Neuigkeiten und Nachrichten, seien sie nun gefälscht oder wahr, nur Sekunden, um sich über den gesamten Globus zu verbreiten. Das war im 19. Jahrhundert ganz anders: Vor der Ära der Eisenbahnen brauchten Briefe oft Wochen, bis sie am Ziel ankamen, nicht nur in Italien. Zeitungen und Bücher waren in der Regel zensuriert, brachten aber Bücherschmuggler und Hausierer auf den Plan. So waren neue Ideen auf reale Personen angewiesen, um grössere Distanzen zurückzulegen.

Wandernde Handwerksgesellen waren solche realen Personen, die moderne Vorstellungen von Stadt zu Stadt und sogar über Ländergrenzen und Sprachbarrieren hinweg transportierten. Die Obrigkeiten fürchteten sich vor diesen potenziell aufrührerischen jungen Männern, die lasen, sich in Vereinen eifrig weiterbildeten, in den Gesellenherbergen oder in den Kolpinghäusern mehr oder weniger offen miteinander diskutierten und politisierten.