Stadtverbesserin – Warum eine Reeperbahn in Winterthur reicht Hamburg hat eine Reeperbahn – und Winterthur auch. Das Geschäftsmodell der beiden Orte unterscheidet sich aber stark. Gabriele Spiller

Die lange, schmale Reeperbahn der Seilerei Kislig. Foto: Doris Fanconi

«Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, ob du’n Mädel hast oder auch keins», sang der blonde Hans (Albers) 1936 in Hamburg. Er spielte den einsamen Seemann, der noch mal die Puppen tanzen lassen wollte, bevor er am nächsten Tag in See stechen würde. Wer in Winterthur kein Mädel hat, geht vielleicht in den neuen Magic-X-Erotikladen in der Marktgasse, mutmasst die Stadtverbesserin. Um 0.30 Uhr ist der zwar schon (oder noch) geschlossen. Aber sobald er um 10 Uhr öffnet, könnte man sich ein Mädel beschaffen. Zum Beispiel die Banger-Babe-Sexpuppe «Pamela», gerade im Sonderangebot für 1979 Franken. Dafür geht wohl fast die gesamte Heuer drauf.

Hat Winterthur das wirklich nötig? So eine liebenswerte Stadt, die gerade für Frauen einen vergleichsweise sicheren Hafen bietet – sollte man meinen. Die Kriminalstatistik 2020 bot ein anderes Bild: Die Verdopplung von Vergewaltigungen gegenüber dem Vorjahr sowie der «Banner-Skandal» aus dem Fussballstadion sprechen eine klare Sprache. Ist Magic X da ein Ventil für unbefriedigte Gelüste oder ein Katalysator für Übergriffe auf eine vermeintlich jederzeit verfügbare Ware?, fragt sich die Stadtverbesserin.

Dabei hat Winterthur doch seine eigene Reeperbahn; immerhin 100 Meter lang, in der Seilerei Kislig. Auch der 1878 gegründete Handwerksbetrieb verwendet diesen Begriff aus der Seilherstellung. Am Arbeitsplatz eines Seilers oder Reepschlägers (vgl. engl. rope = Seil) wurden lange Taue verdrillt. Wer das mit eigenen Augen sehen will, bucht eine Besichtigung des Familienbetriebs in der Breitestrasse 18 ( www.seile.ch ), empfiehlt die Stadtverbesserin.

