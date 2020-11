Strategien Babyjahre – Warum eine Winterthurer Mutter auf Windeln verzichtet 4000 bis 6000 Wegwerfwindeln braucht ein Baby, bis es trocken ist. Das entspricht etwa einer Tonne Müll. Carla Bertogg hat sich gegen den Abfall entschieden – und auch gegen einige weitere gesellschaftliche Normen im Umgang mit Babys. Deborah Stoffel

Damit das Konzept «windelfrei» funktioniert, sollte auch der Papa mitziehen. Uma mit ihren Eltern Carla Bertogg und Ralph Künzler. Foto: Marc Dahinden

Am Anfang stand der Gedanke an die Umwelt. «Windeln sind eigentlich Sondermüll. Man kann sie nirgends auf der Welt richtig entsorgen. Und in der Schweiz verbrennen wir sie einfach», sagt Carla Bertogg. Doch auch wenn hier die Entsorgung funktioniert, diesen Abfall produzieren, das habe sie auf keinen Fall gewollt. Über das Buch «Babyglück» von Nadine Wenger sei sie dann auf das Thema «windelfrei» gestossen. Die Methode habe sie sofort überzeugt. «Ich dachte zuvor: Ein Kind kann zuerst seine Blase nicht kontrollieren, deshalb trägt es die ersten Jahre Pampers, dann gibts Töpfchentraining und irgendwann keine Windeln mehr.» Bei der Windelfrei-Methode geht man hingegen davon aus, dass das Kind von Geburt weg Zeichen gibt, wenn es mal muss. Als Eltern lernt man, diese Signale zu lesen und das Kind rechtzeitig über ein Töpfchen, das WC oder Lavabo zu halten – «abhalten» heisst das im Windelfrei-Jargon.

Papa machts mit Intuition

Viele Eltern stellen sich diese Methode mühsam vor, wenn neben allem anderen Neuen auch noch der Druck dazukommt, vorauszusehen, wann die Kinder auf den Topf müssen. Die Methode sei tatsächlich sehr aufwendig, sagt Bertogg, vor allem am Anfang, wenn das Kind sehr häufig Pipi macht. Für sie war es aber der einzige richtige Weg. «Stell dir vor, du musst stundenlang im eigenen Pipi sitzen – das stelle ich mir so unangenehm vor.» Unterdessen – ihre Tochter ist 15 Monate alt – ist der Verzicht auf Windeln Normalität geworden, für die ganze Familie.

«Stell dir vor, du musst stundenlang im eigenen Pipi sitzen.» Carla Bertogg, Mutter eines 15-monatigen Mädchens

Um zu entscheiden, wann das Kind übers Klo gehalten wird oder aufs Töpfchen muss, gebe es vier Methoden: Standardsituationen, Zeichen, Timing und Intuition. Standardsituationen sind etwa nach dem Aufstehen, beim Ankommen oder vor dem ins Tuch nehmen. Wenn man das Kind dann immer «abhält», weiss es das mit der Zeit, wartet ab und pinkelt nicht gleich in die Windel. Dann lernt man von Geburt weg, die Zeichen des Kindes zu lesen, die es macht, wenn es «muss». «Und beim Timing merkt man sich die Zeiten, wann das Kind standardmässig «muss», also zum Beispiel 20 Minuten nach dem Stillen oder immer morgens um 6 Uhr gross.» Auch intuitiv zu erkennen, wann das Baby muss, ist eine Methode. «Das gelingt meinem Mann sehr gut», sagt Bertogg. Wenn die Kleine schon eine Weile auf dem Töpfchen sitzt und sie sich frage, ob noch was komme, könne er das Kind kurz anschauen und sagen: «Kommt nichts mehr.»

Verlernter Instinkt

Bertogg verzichtet nicht gänzlich auf Windeln, sondern nur auf die gängigen Einwegprodukte. Sie findet es widersprüchlich, dass man Babys Windeln anzieht, die so saugkräftig sind, dass sie 10 Stunden dichthalten. «Dabei spürt das Baby nicht mehr, was passiert, und verlernt etwas, das es sonst instinktiv begreift.» Mit zwei oder drei Jahren müsse man dem Kind den Zusammenhang dann wieder beibringen: Wenn das Pipi kommt, wird es nass. Bertogg ist auch darum eine überzeugte Verfechterin von Stoffwindeln – da merkt das Kind sofort, wenn es in die Windel gemacht hat.

Aber ist die Ökobilanz von Stoffwindeln wirklich besser als diejenige von Wegwerfwindeln? Bertogg stimmt zu, dass sie viel wäscht. «Aber durch das Abhalten von Geburt weg geht viel seltener etwas in die Windeln.» Forschungsresultate zum Thema indes zeigen: Beide Methoden sind vergleichbar umweltbelastend. Eine Studie der britischen Umweltbehörde Defra von 2008 kommt zum Schluss, dass zweieinhalb Jahre Wickeln mit Wegwerfwindeln 550 Kilogramm CO₂-Emissionen verursacht, Wickeln mit Stoffwindeln 570 Kilogramm.

Allerdings kann man die einzelnen Faktoren bei den Stoffwindeln selber beeinflussen: Zum Beispiel, wie voll die Waschmaschine ist, mit welcher Temperatur man wäscht, wie viele Stoffwindeln man kauft – und so die Ökobilanz steigern.

Ein Teil der bedürfnisorientierten Betreuung

Manche Eltern werden sich auch fragen, wie «windelfrei» funktioniert, wenn das Kind in die Kita geht oder von der Tagesmutter oder den Grosseltern betreut wird. Für Carla Bertogg ist klar: «Windelfrei ist am einfachsten, wenn man das Kind zum grössten Teil selbst betreut.» Bei ihr schauen immer ihr Mann oder sie zum Kind, ab und zu hütet Bertoggs Schwester.

«In unserer Gesellschaft ist alles darauf ausgerichtet, dass die Frau möglichst schnell nach der Geburt wieder eine Wirtschaftskraft ist.» Carla Bertogg

Zwar ist «windelfrei» eine Nischenbewegung, doch scheint es, dass sich Eltern zunehmend dafür entscheiden. Für Bertogg ist es nur eine von vielen Komponenten, die sie zur bedürfnisorientierten Betreuung («Attachment Parenting») zählt. Dazu gehört auch das Stillen nach Bedarf, das Tragen des Kindes und das Familienbett. «Mir ist klar, dass vieles davon für eine Mutter, die nach 12 Wochen wieder arbeiten geht, spätestens dann nicht mehr umsetzbar ist.»

Werdende Eltern, findet Bertogg, sollten sich unbedingt die Frage stellen, wie ihr Kind in den ersten drei Jahren betreut sein soll. Diese ersten Jahre seien so wichtig. «Aber in unserer Gesellschaft ist alles darauf ausgerichtet, dass die Frau nach der Geburt so schnell wie möglich wieder eine Wirtschaftskraft ist.» Natürlich hätten nicht alle die Möglichkeit, sich ein Jahr und länger nur um das Kind zu kümmern. Sie habe 20 Jahre lang wie verrückt gearbeitet, bevor der Kinderwunsch kam. Und bis sie 39 war, habe sie noch gedacht, dass es ihr nie reichen würde, «nur Mutter» zu sein. Heute hingegen sagt sie: «Ich hätte es nie übers Herz gebracht, mein Kind mit sechs Monaten in die Kita zu geben.»

«Ich habe zwanzig Jahre wie verrückt gearbeitet, bevor ich einen Kinderwunsch hatte.» Carla Bertogg

Bertogg hat bereits vor der Schwangerschaft aufgehört zu arbeiten und konnte sich so voll auf diese neue Rolle konzentrieren. Sie habe damals noch verschiedene Mandate gehabt, aber seit das Kind auf der Welt ist, ist sie Vollzeitmutter, und ihr Partner verdient das Geld. Künftig wollen sie sich die Erwerbsarbeit hälftig aufteilen. «Wir haben in dieser ersten Zeit immer mehr gemerkt, dass wir bei der Selbstbetreuung bleiben wollen.» Sie stelle es sich sehr schwierig vor, nicht zu wissen, was ihr Kind während ihrer Abwesenheit erlebt hat. «Ein Kind ist so schnell traumatisiert.»

Bertogg verschweigt nicht, dass auch ihr Familienmodell nicht immer reibungslos funktionierte. Vor allem die ersten Monate waren anstrengend, nach einem halben Jahr habe sie ein gravierendes Schlafmanko gehabt. «Ich war schon ein paarmal am Ende meiner Kräfte.» Sie plädiert deshalb nicht nur für einen Verzicht auf Wegwerfwindeln, sondern auch für mehr Gemeinschaft unter jungen Müttern. «Die Frauen sollten sich gegenseitig unterstützen.»