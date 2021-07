Der Dopingfall Kariem Hussein – Warum er über ein Mittel für Wanderer stolpert – und noch Glück hat Der Hürdenläufer lutschte an einer Tablette, die ihm nun eine Sperre von neun Monaten einbrockt – und selbst den Schweizer Anti-Doping-Chef zum Staunen bringt. Christian Brüngger

Zum Verzweifeln: Kariem Hussein in einer Aufnahme von 2015. Foto: Patrick Smith (Getty Images)

Ernst König wählt seine Worte mit Bedacht. Das muss er nur schon, weil er Chef der nationalen Anti-Doping-Agentur ist. Aber König lässt im Gespräch keinen Zweifel aufkommen, dass er schlicht baff ist: über die positive Dopingprobe von Kariem Hussein bzw. dessen Verhalten.

Natürlich würde es der diplomatische König nie so formulieren, sondern so: «Auf unserer Website oder mittels App kann jede Substanz darauf gecheckt werden, ob sie erlaubt oder verboten ist. Das dauert bloss ein paar Sekunden.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Fataler Irrtum

Oder so: «Wir bläuen den Athleten immer und immer wieder ein, dass sie checken sollen, wenn sie ein Mittel zu sich nehmen.» Oder so: «Wie alle Athleten musste auch Kariem Hussein vor den Spielen einen Onlinekurs absolvieren, in dem es um alle diese Facetten ging.»