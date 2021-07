Hochwasser-Katastrophe - Warum es Deutschland schlimmer traf als die Schweiz

Verheerendes Hochwasser – Warum es Deutschland schlimmer traf als die Schweiz In Deutschland hat das Tief Bernd die grösseren Verheerungen verursacht als in der Schweiz. Experten erklären, woran das liegt. Charlotte Walser , Dominique Eigenmann

War die Schweiz dank der Investitionen in Hochwasserschutz besser vorbereitet? Oder hatte sie einfach nur Glück? Laut Experten aus beiden Ländern war die Situation nicht dieselbe. In der Schweiz kam es durch mehrere nasse Perioden in den vergangenen Wochen zur Hochwassersituation. Die katastrophalen Überflutungen in Westdeutschland und in den östlichen Regionen der Benelux-Staaten sind hauptsächlich durch kurze, aber äusserst intensive Regenphasen über 12 bis 24 Stunden verursacht worden.

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sei in kurzer Zeit viel mehr Regen gefallen als in den meisten Gebieten in der Schweiz, sagt Yves Karrer von Meteo Schweiz. Innerhalb von 24 Stunden fielen in Westdeutschland zwischen 100 und 150 Millimeter Regen. Das Gewitter in der Nacht auf Dienstag brachte zwar in Zürich mancherorts innert einer Stunde über 30 Millimeter Regen. Der Wert für 24 Stunden lag aber lediglich bei 50 bis 80 Millimetern.