Finanzierung von Immobilien – Warum es Ende Jahr günstigere Hypotheken gibt Vor allem für längerfristige Hypotheken dürfte es bei Zinssätzen eine Entspannung geben. Und unabhängig von Leitzins und Wirtschaftslage ist mit günstigeren Angeboten zu rechnen. Bernhard Kislig

Fremdkapital fürs Eigenheim: Die Zinssätze für Hypotheken dürften sich mittelfristig auf dem aktuellen Niveau bewegen. Foto: Dominique Meienberg

Wer eine Hypothek erneuert, dürfte in den kommenden Wochen von etwas tieferen Zinssätzen profitieren. Dies, obwohl erwartet wird, dass die Nationalbank im Dezember und im März kommenden Jahres den Leitzins in weiteren Schritten erhöhen wird.

Der Grund für diese scheinbar widersprüchliche Entwicklung ist der abnehmende Druck durch die Inflation. «Unter anderem in der Schweiz und den USA sind die Inflationszahlen überraschend schnell zurückgegangen», sagt Adrian Wenger, Immobilien- und Hypothekenexperte beim VZ Vermögenszentrum. Weltweit haben in den vergangenen Monaten Zentralbanken ihre Leitzinsen deutlich erhöht, um die ausufernde Inflation zu bekämpfen. Üblicherweise dauert es rund ein Jahr, bis die Auswirkungen im Markt deutlich zu spüren sind.

Zentralbanken haben zu heftig eingegriffen

Weil die Märkte bereits deutlich reagiert haben, gehen Experten davon aus, dass die Zentralbanken zu heftig eingegriffen haben. Allzu starke Zinserhöhungen bremsen das Wachstum und drohen die wirtschaftliche Erholung abzuwürgen.

Damit es nicht so weit kommt, dürften die Zentralbanken bei den nächsten Zinsschritten vorsichtiger agieren, als bisher erwartet. Dabei spielen auch die aufgrund von Krieg, Energieknappheit und Lieferengpässen eingetrübten Konjunkturaussichten eine Rolle: Je düsterer die wirtschaftlichen Aussichten sind, desto gravierender können sich Leitzinserhöhungen auswirken.

«Anstelle von grossen Schritten zwischen 0,75 und 1 Prozent könnten es eher 0,25 bis 0,5 Prozent sein», sagt Martin Tschopp, Chef der Hypothekenvermittlerin Moneypark, im Hinblick auf die bevorstehenden Leitzinserhöhungen der Schweizerischen Nationalbank.



Banken hatten die zunächst erwarteten grossen Leitzinserhöhungen bereits in die Hypotheken eingerechnet. Wenn es nun nicht so steil aufwärtsgeht, können die Zinssätze wieder entsprechend sinken. Da die künftigen Leitzinserhöhungen vor allem bei längerfristigen Hypotheken ins Gewicht fallen, ist hier am ehesten mit Reduktionen zu rechnen.

Senkungspotenzial von 0,2 Prozentpunkten

Seit September sind die Richtsätze für zwei-, fünf- und zehnjährige Festhypotheken schon um rund 0,3 Prozentpunkte gefallen. Im gleichen Zeitraum gingen die Kapitalmarktzinsen aber um etwa 0,5 Prozentpunkte runter. Das heisst: Die Erwartungen der Märkte widerspiegeln sich noch nicht vollständig in den Hypothekarzinsen. Tschopp sieht hier deshalb ein weiteres Senkungspotenzial von ungefähr 0,2 Prozentpunkten.

Ein zusätzlicher Effekt könnte dafür sorgen, dass die Hypothekarzinssätze Ende Jahr noch etwas mehr sinken. Denn zu dieser Jahreszeit gibt es immer wieder eine verstärkte Konkurrenz unter Banken, wie Tschopp von Moneypark erläutert. Dies hänge davon ab, ob sie ihre angepeilten Jahresvolumen im Hypothekargeschäft bereits erreicht haben oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, drängen sie vermehrt mit attraktiven Angeboten in den Markt, um Kundinnen sowie Kunden zu gewinnen und so ihre Ziele möglichst doch noch zu erreichen.

Jahresendspurt im Geschäft mit Hypotheken

Martin Tschopp geht aufgrund von Erfahrungswerten von Moneypark davon aus, dass es auch im Jahresendspurt der kommenden Wochen solche Angebote geben wird. Ein aktueller Vergleich zeige, dass die günstigsten Angebote derzeit rund ein halbes Prozent unter den durchschnittlichen Richtsätzen lägen. «Diese Differenz dürfte sich mit noch attraktiveren Topangeboten weiter zugunsten der Hypothekarnehmer vergrössern», sagt Tschopp.

Adrian Wenger vom VZ Vermögenszentrum stellt zudem fest, dass sich Pensionskassen und Versicherungen zunehmend aus dem Immobilienmarkt und Hypothekengeschäft zurückziehen. Denn aufgrund der steigenden Zinsen können sie ihr Geld wieder mit besseren Erträgen in Anleihen anlegen.

«Banken müssen weniger auf die Konkurrenz achten und können Zinssätze vorübergehend erhöhen.» Adrian Wenger, VZ Vermögenszentrum

Wenn die Zahl der Anbieter von Hypotheken abnimmt, führt das tendenziell zu höheren Zinssätzen. Laut Wenger sorgt das aber auch für mehr Volatilität, also einem Auf und Ab bei den Finanzierungskosten: «Banken müssen weniger auf die Konkurrenz achten und können Zinssätze vorübergehend erhöhen, ohne dass Kundinnen und Kunden gleich abspringen.» In den vergangenen Monaten kam es bereits zu Schwankungen bei den Hypothekarzinssätzen.

Zinssätze bleiben wohl mittelfristig auf höherem Niveau

Aufgrund dieser Entwicklungen ist bis auf weiteres nicht mit einer Reduktion der Hypothekarzinssätze auf ein tiefes Niveau wie noch im Jahr 2021 zu rechnen. Tschopp von Moneypark geht davon aus, dass sich die langfristigen Hypotheken mit kleineren Ausschlägen nach oben und unten auf dem heutigen Niveau oder leicht tiefer stabilisieren werden.

Wenger schätzt, dass die Hypothekarzinssätze ungefähr die nächsten ein bis drei Jahre auf höherem Niveau verharren, bis die Notenbanken allenfalls wiederum die Zinsen senken. Bei kurzen Laufzeiten und insbesondere bei Geldmarkthypotheken (Saron) dürften sich die anstehenden Leitzinsentscheide der Nationalbank unmittelbar niederschlagen und zu gewissen Erhöhungen führen.

Fazit: Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind die Zinsaussichten für Hypothekarnehmer jetzt nicht mehr so gut. Immerhin gibt es auf das Jahresende hin insbesondere bei längerfristigen Hypotheken ein gewisses Einsparpotenzial.

Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er beantwortet Fragen zu Geld und Recht. Daneben recherchiert er diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. Mehr Infos @berrkii

