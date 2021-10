Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Warum es gut ist, eine Nervensäge an Bord zu haben Mit der «Red Team/Blue Team»-Strategie lassen sich im Vorfeld einer wichtigen Entscheidung blinde Flecken und Denkfehler aufdecken. Mikael Krogerus (Das Magazin) , Roman Tschäppeler

Foto: Roman Tschäppeler

Wir sind alle schon dem Advokaten des Teufels begegnet. Er sitzt in jedem Meeting, in jeder Projektgruppe und in jedem Vereinsvorstand. In der Regel bringt er Gegenargumente, nur um des Argumentierens willen. Er ist ein Querulant, ein Querschläger, ein notorischer Fehlerfinder und Schlechtmacher, ein zwischen frustrierend und unterhaltsam schwankender Griesgram, dessen mitunter durchaus berechtigten Einwände oft mehr Ausdruck seiner Persönlichkeit sind, als konstruktiver Beitrag zu einem Entscheidungsprozess.

Eine Nervensäge also. Der aber eine historisch wichtige Rolle zufiel. Wenn in der römisch-katholischen Kirche eine Person heiliggesprochen werden soll, muss seit dem 16. Jahrhundert ein Anwalt Gottes (lateinisch: advocatus dei) die Sache gegen den Anwalt des Teufels (advocatus diaboli) durchsetzen. Die Aufgabe des Teufelsanwalt ist es, den Charakter des Kandidaten skeptisch zu betrachten. Es ist nicht der Versuch, einen Kandidaten schlechtzureden, sondern im Vorfeld einer gewichtigen Entscheidung blinde Flecken und Denkfehler aufzudecken.