Aufgefallen in Winterthur – Warum es in der Steibi nun flattert statt leuchtet Bei den Musikfestwochen verzichtete man in diesem Jahr auf ein auffälliges Deko-Element: die Lichterketten über der Steinberggasse. Till Hirsekorn

Hängen die Lichterbahnen an der 49. Ausgabe der Musikfestwochen wieder? Ausgeschlossen ist es nicht. Man werde das Lichtkonzept evaluieren und dann entscheiden, heisst es beim Festival-Team. Foto: MFW

Eine sorgfältige Festival-Dekoration ist Teil der Musikfestwochen-DNA: Angemalte Blumentöpfchen in jeder Ecke, die Stände sind mit liebevollen Details geschmückt. Besonderes Flair verströmten auch die Lichterketten, die sich über die gesamte Steinberggasse spannten. Sie gaben dem Platz eine dritte Dimension und viel Ambiente. In diesem Jahr hängen Fähnchen da. Auch schön – aber mit weniger spielerischer Strahlkraft. Warum haben die Musikfestwochen in diesem Jahr auf die acht Lichtbahnen verzichtet? Dafür gibt es laut dem Kommunikationsverantwortlichen David Huber mehrere Gründe.

Entscheidend war die Sicherheit. Beim Einreichen des neuen Gesuchs habe man festgestellt, dass die Stadt keine Verantwortung für die Drahtseile und Verankerungen übernehme, an denen die Ketten hängen. «Es scheint niemand genau Bescheid zu wissen, für wie viel Last die Vorrichtungen ausgelegt sind», sagt Huber. Man habe vergeblich versucht, dies abzuklären und eine Lösung zu finden. «Irgendwann wurde die Zeit knapp.» Die neuen, leichteren Girlanden seien in vielerlei Hinsicht auch ein Gewinn. Sie kosteten nur rund die Hälfte. Man spare einen vierstelligen Betrag und zudem CO₂. Vor allem, weil Anlieferung und Abholung wegfielen. Der Stromverbrauch sei hingegen vernachlässigbar. Im Gegensatz zum Aufwand, den es für Montage und Wartung brauche.

Nicht zuletzt hätten auch die Anwohner mehr Ruhe. Der kranartige «Steiger», den es brauche, um an die Lämpchen heranzukommen, piepse im Betrieb nämlich permanent. Ob die Ketten an der 49. Ausgabe der MFW wieder hängen, bleibt offen.

