Projekt Winti-Scouts – Warum Freiwillige die Winterthurer Flora vermessen Michael Wiesner lanciert mit Stadtgrün ein Citizen-Science-Projekt. Es liefert Grundlagen, um die Artenvielfalt zu schützen. Rafael Rohner

Biologe Michael Wiesner entdeckt überall Pflanzen, die ihn interessieren. Foto: Madeleine Schoder

Nach wenigen Schritten zeigt Michael Wiesner auf eine Pflanze am Wegrand und ruft erfreut: «Stängelumfassendes Täschelkraut, Thlaspi perfoliatum». Man erkennt sie an weissen Blüten, Schötchen (Frucht) und den Hauptblättern, die den Stängel umfassen, so, wie es der Name verrät.

Beide Pflanzen liefern weitere Hinweise, etwa zur Beschaffenheit des Bodens. Sie schätzen trockene Standorte und fühlen sich am Südhang des Wolfensbergs deshalb wohl. Das Gebiet oberhalb des Rebbergs bei der Chöpfi ist eine wahre Fundgrube für Pflanzenfreunde. Hier blühen auf einer Magerwiese auch seltene Arten wie die Bocks-Riemenzunge (riecht nach Ziegenbock) oder die Spinnenragwurz (rotbraune Blüte).