Sibel Arslan im Porträt – Warum fühlen sich so viele von dieser Frau provoziert? Die Staatsanwaltschaft will die Immunität der Basler Nationalrätin aufheben, dabei finden sich kaum Hinweise auf ein Verschulden. Sicher ist: Sibel Arslan eckt an – nicht zum ersten Mal. Alessandra Paone , Thomas Knellwolf

Mit elf Jahren kam Sibel Arslan in die Schweiz. Seither lebt sie in Basel. Foto: Pino Covino

Es ist ein Samstag im Sommer, der 14. Juni 2020, und Sibel Arslan sitzt beim Tinguely-Brunnen in Basel beim Kaffee. Ihr Handy klingelt immer und immer wieder. Die Demo des Feministischen Streiks Basel gerate ausser Kontrolle, erzählt ihr eine Bekannte aufgeregt am Telefon. Die Polizei habe Demonstrantinnen auf der Johanniterbrücke eingekesselt; die Stimmung sei aufgeheizt, sie solle doch bitte kommen und vermitteln. Die grüne Nationalrätin schwingt sich aufs Velo und fährt runter an den Rhein, den Ort des Geschehens.

Und damit beginnen die Probleme. Was als Vermittlung beginnt, eskaliert innerhalb kürzester Zeit. Kurz nachdem Arslan auf der Brücke eingetroffen ist, wird sie auch schon wieder abgeführt – von Polizisten in Vollmontur.