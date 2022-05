Gerade gestern sass ich zum Beispiel mit zwei Freunden zusammen, und als ich ihnen etwas über meine Arbeit erzählen wollte, fühlte ich mich plötzlich lächerlich. Ich hatte den Eindruck, dass es angesichts der Weltlage wirklich irrelevant ist, was für einen Krampf ich mit dem letzten Text hatte, also wechselte ich schnell das Thema und sagte: Hey, habt ihr auch gelesen, dass in der Antarktis eben Temperaturen gemessen wurden, die vierzig Grad über dem Erwartbaren liegen?