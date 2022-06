Gut zu wissen – Warum Haferflocken beim Abnehmen helfen Das Superfood aus Grossmutters Küche sättigt dank seinen Ballaststoffen nachhaltig – und verbessert erst noch wichtige Vitalwerte wie Cholesterin und Blutdruck. Stefan Aerni

Gut für Herz, Darm und die Linie: Es gibt wenige Lebensmittel, die so gesund sind wie Haferflocken. Foto: Getty

Lange galt Hafer vor allem als Tierfutter und Haferbrei als etwas für arme Leute. Mit steigendem Gesundheits- und Fitnessbewusstsein hat sich das aber geändert. Heute sind Haferflocken fester Bestandteil beinahe jeder Müeslimischung; es gibt Haferbrot, Haferdrinks und sogar Smoothies.

Die Renaissance des alten Getreides ist kein Zufall. Hafer ist praktisch glutenfrei und enthält gleichzeitig deutlich mehr wertvolle Nährstoffe als alle anderen Getreide. Lesen Sie hier, wie gesund Hafer ist und welche Wirkung er auf unseren Körper hat:

Verhindert Heisshungerattacken

Auf den ersten Blick scheint Hafer wenig geeignet, um abzunehmen: Mit rund 380 Kilokalorien pro 100 Gramm ist er ähnlich energiereich wie Brot oder Teigwaren. Das grosse Plus des Hafers ist jedoch sein hoher Gehalt an Ballaststoffen. Diese machen satt und verhindern die gefürchteten Heisshungerattacken. Zudem enthält Hafer viele wertvollen Nährstoffe – also keine leeren Kalorien wie Weissbrot oder Teigwaren (siehe Box).

Auch wenn Haferflocken alles andere als Dickmacher sind, sollten Sie doch darauf achten, mit welchen Zutaten Sie Ihr Müesli zubereiten. Verwenden Sie zum Beispiel statt Vollmilch lieber Magermilch, einen ungesüssten Pflanzendrink oder sogar Wasser. Als geeignete Zutaten kommen Nüsse, Obst oder Früchte infrage. Tipp: Machen Sie Ihr Müesli auf jeden Fall besser selber, als fixfertige Mischungen zu kaufen. Denn diese enthalten oft Zucker, Zuckerersatz- oder andere unnötigen Zusatzstoffe, die der Darmflora schaden können und den positiven Effekt des Hafers beeinträchtigen.

Es gibt keine Vorgabe, wann Sie Haferflocken essen sollten, um abzunehmen. Eventuell machen Sie sich zum Frühstück ein Müesli und greifen abends zum Haferbrei (Porridge), was Sie erst noch besser schlafen lässt (mehr darüber weiter unten). Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht mehr als 300 Gramm Hafer am Tag essen, verteilt auf zwei oder drei Mahlzeiten.

Haferprodukte – das sollten Sie beachten Infos einblenden Die Expertin: Anna Bramböck (30) ist Ernährungsberaterin MSc und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berner Fachhochschule, Fachbereich Ernährung und Diätetik. Foto: PD Im Handel gibt es eine Vielzahl von Haferflocken. Doch eines vorweg: Die Unterschiede sind klein, vieles ist Marketing. Einige Sorten werden zum Beispiel damit beworben, dass sie mehr Beta-Glucan, den besonders gesunden Ballaststoff, enthalten würden als normale Haferflocken. «Der Beta-Glucan-Gehalt in unserem herkömmlichen Hafer ist recht konstant und liegt bei rund 4,5 Prozent der Trockensubstanz», sagt dagegen Anna Bramböck, Ernährungsberaterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berner Fachhochschule. Allfällige Schwankungen könnten einerseits von der Sorte (Züchtung) und andrerseits von unterschiedlichen Extraktionsverfahren abhängen. Auch die Bezeichnung «Vollkorn» ist bei Haferflocken irreführend. «Für Haferflocken wird immer das ganze Korn verwendet und nur der nicht essbare Teil entfernt», erklärt die Expertin. «Deshalb spielt die Auswahl zwischen normalen Haferflocken und Vollkornhaferflocken keine Rolle.» Unterschiede gibt es hingegen in der Beschaffenheit und Bekömmlichkeit: Je nach Herstellung gibt es zarte und körnige Haferflocken oder Schmelzflocken. «Die Inhaltsstoffe der verschiedenen Flockenarten sind aber nahezu identisch», sagt Bramböck. Eine Sonderstellung nimmt Haferkleie ein, die eher aussieht wie grobes Mehl: Sie stammt aus den Randschichten des Haferkorns, wo sich die meisten Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe befinden. «In der Haferkleie stecken also mehr Nährstoffe als in den Haferflocken», so Bramböck. Gleichzeitig enthalte sie etwas weniger komplexe Kohlenhydrate und mehr Eiweiss. Was aber, wenn einem Hafer generell nicht schmeckt? «Eine gleichwertige Alternative gibt es leider nicht», sagt Ernährungsexpertin Bramböck. «Wer trotzdem von den gesunden Beta-Glucanen profitieren will, kann auf Gerste, Roggen oder Weizen ausweichen. Sie sind aber auch in Pilzen, Hefe und Algen enthalten.»

Dünger für die Darmflora

Der lösliche Ballaststoff Beta-Glucan fördert die gesunden Darmbakterien (Probiotika). Wie man heute weiss, spielt die Darmflora (auch Mikrobiom genannt) bei praktisch allen Vorgängen im Körper eine wichtige Rolle – besonders aber, wie gut unser Immunsystem funktioniert: 70 bis 80 Prozent unserer Abwehrzellen befinden sich im Darm. Ballaststoffe sind aber nicht nur Futter für die guten Darmbakterien, sie haben auch eine Schutzfunktion für unseren Darm. Sie lösen sich auf: Es entsteht eine gelartige Masse, die sich über die Schleimhäute legt. Diese Schutzschicht bindet schädliche Substanzen, die dadurch leichter aus dem Körper geschieden werden.

Schmiermittel gegen Verstopfung

Hafer kann schliesslich auch bei einem Reizdarm oder Verdauungsbeschwerden hilfreich sein. Besonders empfohlen ist er bei Verstopfung, da er den Stuhl weich macht und dessen Volumen vergrössert.

Senkt Blutdruck und Cholesterinspiegel

Der lösliche Ballaststoff Beta-Glucan bindet auch Gallenflüssigkeit, die viel Cholesterin enthält. Dadurch scheiden Sie es beim Stuhlgang aus. Folge: Das schädliche LDL-Cholesterin und der Gesamt-Cholesterinwert sinken, das Risiko für Herzerkrankungen nimmt ab. Ein Effekt, den verschiedene Studien aufzeigen konnten.

Das steckt in Haferflocken Infos einblenden 100 Gramm Haferflocken enthalten unter anderem: Energie (Kalorien): 381 Kilokalorien 13,5 Gramm Eiweiss (Protein) 59,5 Gramm Kohlenhydrate 0,5 Gramm Ballaststoffe (Nahrungsfasern) 7,5 Gramm Fett 53 Milligramm Kalzium 120 Milligramm Magnesium 400 Milligramm Kalium 3 Milligramm Zink 3,8 Milligramm Eisen 0,42 Milligramm Vitamin B1 (Thiamin) 0,13 Milligramm Vitamin B2 (Riboflavin) 0,02 Milligramm Vitamin B7 (Biotin) 0,75 Milligramm Vitamin E Sämtliche Nähr- und Mikronährstoffe von Hafer unter: naehrwertdaten.ch/de

Normalisiert den Blutzucker

Bei Diabetes ist der Blutzuckerspiegel erhöht. Haferflocken können helfen, ihn zu senken. Das liegt wieder am Ballaststoff Beta-Glucan. Aus der gelartigen Masse, die er bildet, löst sich der Zucker nur langsam heraus: Die Aufnahme von Glukose im Blut verzögert sich. Hafer hat denn auch einen niedrigen glykämischen Index. Diabetikerinnen und Diabetiker wissen: Je tiefer der glykämische Index, desto weniger und langsamer steigt der Blutzucker an.

Gut für Haut und Haar

Haferflocken sind reich an Biotin (Vitamin B7) sowie an den Spurenelementen Zink, Silizium und Kupfer. Diese Mikronährstoffe sind gut für die Haut und die Haare. Avenanthramide haben zudem eine juckreizlindernde Wirkung. Fein gemahlener Hafer (kolloidales Hafermehl) ist manchmal auch in Hautpflegeprodukten enthalten. In Studien zeigte sich, dass kolloidales Hafermehl bei der Behandlung von verschiedenen Hauterkrankungen Linderung verschaffte – so etwa bei Ekzemen und Pickeln.

Hilft beim Einschlafen

Was viele nicht wissen: Hafer hat auch eine entspannende Wirkung. Denn er ist reich an Tryptophan. Diese Aminosäure wird im Körper zum Schlafhormon Melatonin umgewandelt und unterstützt damit ganz natürlich das Einschlafen. Sie können die Wirkung noch verstärken, wenn Sie den Hafer warm als Brei zubereiten. Denn Wärme macht zusätzlich schläfrig. Achten Sie aber darauf, dass Sie den Hafer mindestens eine Stunde vor dem Zubettgehen essen – und nur eine kleine Portion, ohne kalorienreiche Zutaten.

