Mordprozess in Meilen – Warum hat die Frau nach den Untaten niemandem etwas erzählt? Der Mann, der seine Frau zuerst schwer verletzt und später getötet haben soll, soll lebenslänglich hinter Gitter. Das verlangt der Staatsanwalt. Liliane Minor

Gerichtspräsident Jürg Meier befragte im Verlauf des Prozesses auch Zeugen, hier den Rechtsmediziner Hansjürgen Bratzke (Zweiter von rechts). Illustration: Robert Honegger

Es ist nur schwer vorstellbar, dass jemand das tut, was die Anklageschrift dem Beschuldigten vorwirft, gegen den am Bezirksgericht Meilen derzeit der Prozess läuft. Er soll seine Frau im Dezember 2012 am ersten Tag der Ferien in Mallorca verprügelt, absichtlich angefahren und schwer verletzt draussen liegen gelassen haben. Keine anderthalb Jahre später soll er sie in ihrer Wohnung in Küsnacht mit heissem Wasser verbrüht und dann ertränkt haben.

Drei Tage lang hat Richter Jürg Meier den Beschuldigten detailliert zu den Vorwürfen befragt, drei Tage lang schwieg der Mann. Und in all dieser Zeit blieb eine Frage unausgesprochen im Raum: Warum hat die Frau nach den ersten Untaten niemandem etwas erzählt? Am vierten Prozesstag am Montag beantwortete Staatsanwalt Alexander Knauss in seinem Plädoyer diese Frage. Die Frau lag nach dem Vorfall in Mallorca einige Zeit im Koma; als sie im Januar 2013 wieder aufwachte, hatte sie jede Erinnerung an den verhängnisvollen Urlaub und an die Monate davor vergessen.