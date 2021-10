Replik auf Schweiz-Kritik – Warum ich als Deutsche gern in Zürich lebe Unsere Autorin wohnt seit 18 Jahren hier. Obwohl sie nicht alles nur rosig findet, will sie nicht mehr weg. Meinung Isabel Hemmel

Isabel Hemmel, Teamleiterin des Züritipps, will nicht mehr weg aus Zürich – auch wenn sie bis heute gewisse Dinge nicht versteht. Foto: Dominique Meienberg

«Zürich ist wunderschön – aber ich möchte nie wieder dort leben», schrieb Travelbook-Redakteurin Susanne Resch in ihrem Reisebericht und hatte wenig Gutes über vier Jahre in Zürich und die Menschen hier zu berichten. Auch ich gehöre zu den Deutschen, die hier leben. In meinem Fall seit 18 Jahren.

Zürich ist wunderschön – aber ich möchte nie mehr woanders leben. Na gut, dieser Satz ist etwas übertrieben. Momentan aber würde ich tatsächlich in keiner anderen Stadt wohnen wollen, auch wenn das nicht immer so war.

Ich kam 2003 in einem kleinen roten Auto mit Münchner Kennzeichen nach Zürich, direkt nach meinem Studium, freiwillig und ohne Job. Ich zog zu meinem Freund, ebenfalls ein Deutscher, und hatte, anders als manche Expats vielleicht, viel Zeit, mich mit Altpapier, Zürisäcken, Waschplänen und anderen Gepflogenheiten auseinanderzusetzen.