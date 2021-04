Gedanken zum Feiertag – Warum ich an Ostern in der Kirche einen Witz erzähle Pfarrer Hugo Gehring über die Lust am Lachen in der Kirche und Gottes Spaziergang durch die Schweiz. Hugo Gehring

Derbe Witze von der Kanzel: Spässe zu Ostern haben in der Kirche eine lange Tradition. Foto: dpa

Seit ich mich beruflich als Prediger betätige, gibt es bei mir im Ostergottesdienst immer einen «Osterwitz». Viele Mitfeiernde warten Jahr für Jahr besonders darauf. Einige gehen nach Hause und beglücken damit ihre kirchenabstinenten Angehörigen. Eine schwer kranke Frau schilderte mir sogar, wie ihr ein solcher Osterwitz von mir, den sie im Gedächtnis behalten hat, nach langer Zeit noch im Gespräch mit den Ärzten in den Sinn gekommen ist und grosse Heiterkeit hervorgerufen hat. Eine Erfolgsgeschichte!



Was ich auf diese Weise tue, ist keine private Marotte von mir, die um jeden Preis Sympathie gewinnen will. Ich knüpfe mit dieser scherzhaften Rede an die Tradition des «Osterlachens» an – der lateinische Fachausdruck dafür heisst «risus paschalis». So nannte man den Brauch, dass die Prediger seit dem Mittelalter spätestens am

Ostermontag ihre Zuhörerschaft um jeden Preis zum Lachen bringen sollten. Dazu gaben sie von den sonst ehrwürdigen Kanzeln herab zum Teil derbe und, wenn nötig, auch zotige Witze zum Besten.

Die Überlegenheit des Lebens

In dem schallenden Gelächter entlud sich zunächst die Spannung, die sich durch die strenge Fastenzeit mit ihren willentlichen Entbehrungen, durch die Schwere der vorausgegangenen Karwoche mit der vergegenwärtigten Leidensgeschichte Christi und durch die getragene Feierlichkeit des Osterfests aufgebaut hatte. Ähnlich wie die ausgelassene bis überbordende Fasnacht in traditionell katholischen Gegenden kräftig «Dampf» abliess, bevor mit dem Aschermittwoch der Ernst der vierzig Tage Passionszeit anfing, so schlug das emotionale Pendel nach Ostern in die andere Richtung der ungehemmten Lust am Lachen.

Vielleicht hat dieses Brauchtum nicht nur den primitiven Hintergrund, dass Menschen immer wieder das allzu menschliche Bedürfnis haben, von Zeit zu Zeit «die Sau herauszulassen». Es könnte sich darin auch das tiefe Getragen-Sein von der Überzeugung spiegeln, dass das Lachen letztlich mehr Recht hat als alle Klage. Denn das Grundanliegen des Osterlachens war und ist es, die Osterfreude zum Ausdruck zu bringen. Es soll die Überlegenheit des Lebens und den Sieg über den Tod physisch spürbar machen, der Tod, der sich nach mittelalterlicher Auffassung an Christus «verschluckt» hat und nun der Lächerlichkeit preisgegeben ist.

Von Chaplin bis Benigni

«Das Gelächter ist der Hoffnung letzte Waffe» – diese griffige Formel, die ein theologischer Autor geprägt hat, verdeutlicht den Glaubenshintergrund zum Menschenrecht auf Humor und Lachen bis hin zum sprichwörtlichen und manchmal buchstäblichen «Galgenhumor». Selbst in Situationen äusserster Not und Bedrohung finden Menschen immer wieder zu einer Haltung des befreienden Abstandnehmens von der Bedrängnis durch die innere Kraft, sich gleichsam darüber zu erheben und trotzdem lachen zu können. Ein weltberühmtes Beispiel dafür ist der Chaplin-Film «Der grosse Diktator» (von 1940), der eine wunderbar satirisch vorgetragene, aber bitterernste Parodie auf den Hitlergräuel mit dem Mittel des Komischen darstellt. Auch Roberto Benignis Kinowerk «La vita è bella» (»Das Leben ist schön») von 1997 spielt in Anlehnung an Chaplin in einem Nazi-Konzentrationslager, in dem ein Vater seinem kleinen Sohn «lustige Erlebnisse» vorgaukelt, die die brutale Realität menschenwürdig zu überstehen helfen. In diesem Sinn darf Lachen, ja muss Lachen zuweilen sein, damit sich bewahrheitet: «Die Hoffnung stirbt zuletzt.»

Letztes Jahr an Ostern, während des ersten Corona-Lockdown, habe ich im Online-Gottesdienst diesen (aus Bayern übernommenen) Witz erzählt: «Gott spazierte durch die Schweiz. Er kam an mächtigen Bergen und grünen Tälern vorbei, lief sprudelnden Flüssen und blauen Seen entlang. Gott lief über grüne Wiesen, und da traf er auf einen Wanderer. Er fragte: ‹Gott, was machst du hier in der Schweiz?› Gott antwortete: ‹Homeoffice!›»

Hugo Gehring, geboren 1952 in Zürich, ist seit dem Jahr 2000 Pfarrer in der kath. Pfarrei St. Peter und Paul, Winterthur

Fehler gefunden?Jetzt melden.