Grosser Gemeinderat Winterthur – Warum ist der Veloweg nach Stadel plötzlich eine Kiespiste? An der Fragestunde des Grossen Gemeinderats am Montag spielten Pflanzen eine Hauptrolle: aggressive Neophyten, kitzlige Algen und eine zerstörerische Pappelallee. Michael Graf , Elisabetta Antonelli

Der Veloweg zwischen Oberwinterthur und Stadel vor der Sanierung. Die Wurzeln der Pappelallee verwandelten ihn regelmässig in eine Holperpiste. Foto: Heinz Diener

Am Montagabend war beim Grossen Gemeinderat Fragestunde. Die Spielregeln sind einfach: kurze Fragen aus dem Parlament, kurze Antworten von der Stadtregierung. Ein Best-of aus diesem Demokratie-Pingpong.

Warum wurde der Veloweg nach Stadel zur Kiespiste?

Der Veloweg zwischen Oberwinterthur und Stadel wurde von der Stadt an vier Abschnitten saniert. Aber warum wurde der Asphalt durch Kies ersetzt? Das wollte Gabriella Gisler (SVP) wissen. Dadurch sei die beliebte Strecke für Rollerblades und Rennvelos unbenutzbar geworden. Die erstaunliche Antwort von Baustadträtin Christa Meier (SP): wegen der prächtigen Pappelallee. Der Belag sei mehrfach saniert worden, was aber nie nachhaltig gewesen sei. Nach bloss zwei Jahren hatten die geschützten Bäume mit ihren Wurzeln den Belag wieder angehoben und in eine Buckelpiste verwandelt. Und was machen die Gümmeler nun? «Wir prüfen, auf der Stadlerstrasse Tempo 60 einzuführen. Dann könnten Rennvelofahrer sie mitbenutzen», so Meier.