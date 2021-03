Corona-Podcast «Und jetzt?» – Warum ist es um die Kultur so still geworden? Kino, Konzerthäuser und Theater sind im zweiten Lockdown – und fürchten teils um die Existenz. In der Diskussion um Corona-Massnahmen kommt die Kultur dennoch kaum vor. Woran liegt das? Antworten im Corona-Podcast «Und jetzt?». Mirja Gabathuler , Simone Rau

Bis Ende März gibt es keine Konzerte, kein Kino oder Theater: Der geschlossene Ticket-Schalter der Maag-Halle in Zürich. Bild: Keystone

Die Museen sind seit kurzem wieder offen – wer ins Theater, in ein Konzert oder ins Kino will, muss sich jedoch weiter gedulden. Nächsten Freitag entscheidet der Bundesrat, ob in Innenräumen ab dem 22. März wieder Veranstaltungen mit 50 Personen stattfinden können.

Während in den letzten Wochen viel über eine Öffnung von Skiterrassen, Läden und Restaurants diskutiert wurde, fanden Forderungen aus der Kulturbranche wenig Beachtung. Fehlt der Kultur die Lobby? Ist sie zu wenig laut? Schlittert die Branche in eine grosse Krise – oder kommt sie sogar gestärkt aus der Pandemie heraus? Und: Was fehlt dem Publikum, wenn Kultur nur noch virtuell stattfindet?

Darüber spricht Mirja Gabathuler mit Tamedia-Kulturredaktorin Susanne Kübler und «Züritipp»-Filmjournalist Gregor Schenker in der neuen Folge von «Und jetzt?» – dem Corona-Podcast von Tamedia.