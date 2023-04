Lesende fragen Peter Schneider – Warum ist Vertrauen in Geldfragen so wichtig? Ein Leser wundert sich, warum etwas so Handfestes wie Geld von einer scheinbar zufälligen psychologischen Grösse abhängt. Peter Schneider

Die Frage «Können wir der XY-Bank noch vertrauen?» stellen sich derzeit viele Schweizerinnen und Schweizer. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Können Sie mir erklären, warum wir unsere gesamte materielle Existenz an ein Finanzsystem hängen, das von so einer fragilen, zufälligen und instabilen Sache wie «Vertrauen» abhängig ist? Warum spielt eine psychologische Grösse wie Vertrauen eine derart zentrale bzw. entscheidende Rolle in der (nur scheinbar?) materiellen Welt des Geldes? M. K.