Die «tedeschi» wieder! – Warum Italien gerade gar nicht gut auf die Deutschen zu sprechen ist Dante Alighieri ist einer der ganz Grossen Italiens. Eigentlich: der Grösste. Wehe, man mäkelt an ihm rum. Noch dazu als Deutscher. Dann schaltet sich sogar die Politik ein. Oliver Meiler

Wenn nicht gerade Corona ist, stehen da unten die Touristen aus Germania und bestaunen Dante auf seinem Sockel: Piazza dei Signori in Verona. Foto: Getty Images

Auf Dante? Darf nichts kommen, nie. Die Italiener sehen in Dante Alighieri den grössten Dichter aller Zeiten, mag es noch so viele Konkurrenten gegeben haben – den «Sommo Poeta» also, mit zwei Grossbuchstaben. Erfinder Italiens und des Italienischen. Da nun gerade in einem grossen Reigen von Veranstaltungen und Hommagen das Jahr seines 700. Todestages begangen wird, ist Italien ganz besonders dünnhäutig. Mitten in der Pandemie dann noch, die so viele Sicherheiten nimmt. Die Grösse des Grössten lässt man sich nicht nehmen.

Und so brachte es nun ein Artikel aus der «Frankfurter Rundschau» zu Prominenz, der ebendiese gar nicht wirklich verdient hätte. Nicht so jedenfalls, nicht in diesem Masse. Geschrieben hat ihn der Journalist Arno Widmann, 74 Jahre alt, Mitbegründer der TAZ, später bei der «Berliner Zeitung» zuständig für die Meinungsseite. Widmann hat einige grosse Italiener ins Deutsche übersetzt: Umberto Eco und Curzio Malaparte zum Beispiel. Ganz unbedarft ist er also nicht zu Werke gegangen.

Das Problem: Dass sich Dante hat inspirieren lassen

In seinem langen Text zu Dante und dem Gedenkjahr der Italiener blendet er ins Mittelalter zurück und kontextualisiert das Schaffen des Florentiners. Für die «Göttliche Komödie», schreibt er, habe sich der Dichter von den provenzalischen Troubadouren jener Zeit inspirieren lassen. Und vielleicht auch von den mystischen Schriften eines arabischen Dichters über die Himmelsreise des Propheten Mohammed. Dazu von einem seiner Lehrer, Brunetto Latini.

Widmann schliesst mit einem Vergleich. William Shakespeares realistische Amoralität erscheine einem um «Lichtjahre moderner als Dantes Bemühen, zu allem eine Meinung zu haben, alles vor den Richterstuhl seiner Moral zu ziehen». Es gehe Dante am Ende darum, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen zu schieben.

«Der unglaubliche Angriff einer deutschen Zeitung!»

Aus dem Bild von Töpfchen und Kröpfchen wurde die Überschrift. Nun ist es ja nicht so – mit Verlaub! –, dass die «Frankfurter Rundschau» eine Weltreferenz wäre, sagen wir mal, wie es die «New York Times» ist. Doch so läuft das immer in Italien: Dem Blick der ausländischen Presse aufs Land wird übermässig viel und eine oftmals völlig verschrobene, allgemeingültige Bedeutung zugemessen.

In Italien ist man in ehrfürchtiger Feierstimmung, wie hier in Ravenna, wo zu Dantes 700. Todestag drei der sechs Manuskripte der «Divina Commedia» ausgestellt sind – und dann so was. Foto: Getty Images

Irgendwie fiel die widmannsche Verortung Dantes der linksliberalen römischen Zeitung «La Repubblica» auf. Und die machte daraus, was normalerweise Blätter und Politiker aus dem eher ressentimentgetriebenen, rechtspopulistischen Biotop machen: Sie zwirnte daraus eine latent antideutsche Reflexgeschichte mit dem catchy Titel: «Dante, der unglaubliche Angriff einer deutschen Zeitung».

Die Empörung war gross, und sie nährte sich ganz aus den paar Schlagwörtern «Plagiator», «Emporkömmling», «kein Grund zum Feiern».

Der «Sommo Poeta» werde in dem Artikel als «Plagiator» und als «Emporkömmling» verunglimpft, «Lichtjahre hinter Shakespeare zurück», zu feiern gebe es da nicht viel. Online hiess es im Titel verknappt, der Angriff komme «aus Deutschland». Die Empörung war gross, und sie nährte sich ganz aus den paar Schlagwörtern «Plagiator», «Emporkömmling», «kein Grund zum Feiern».

Diese Begriffe standen zwar nirgendwo in Widmanns Text. Auch war sein Artikel kein «Angriff gegen Dante, Italien und die dantesken Feierlichkeiten», wie «La Repubblica» behauptet. Aber da tobte der Sturm schon, im Netz vor allem, dann auch in den rechten Zeitungen. Matteo Salvini von der Lega und Giorgia Meloni von den Postfaschisten sahen das Vaterland beschimpft, und dafür braucht es nie viel.

Das Ganze muss irgendwie aus dem Bundeskanzleramt kommen

Doch auch der linke Kulturminister des Landes, Dario Franceschini, fühlte sich gedrängt, auf die herbeigedichtete Tirade mit einem Tweet zu reagieren – etwas feiner, mit einem Vers aus dem III. Gesang der «Hölle»: «Non ragionam di lor, ma guarda e passa.» Paraphrasiert: Halten wir uns nicht auf mit ihrer Niederträchtigkeit.

Dante ist Italien so heilig, dass man seine Gebeine während des Zweiten Weltkriegs vom Mausoleum in Ravenna in ein unauffälligeres Grab unmittelbar in der Nähe verlegte. Foto: Getty Images

Aus Franceschinis Ministerium gab es auch Stimmen, die fanden, die deutschen Amtskollegen sollten sich für das Unerhörte entschuldigen. Wie gesagt: Man hängt hier der irrigen, wenn nicht irrwitzigen Meinung an, dass das, was in einer deutschen Zeitung steht, gewissermassen aus dem Bundeskanzleramt kommt. Diese Teutonen wieder! Und schon läuft das alte Derby, Klischees fliegen wie Bälle hin und her. Wegen Dante.

Jeder Italiener ist Kenner Dantes, jeder hat einen liebsten Gesang aus der «Divina Commedia».

Auch Roberto Saviano hat sich der Sache angenommen, der Autor des Bestsellers «Gomorrha» und seit einiger Zeit Italiens Rundumintellektueller. Saviano schreibt jetzt für den «Corriere della Sera», das Konkurrenzblatt der «Repubblica», und das ist in diesem Zusammenhang nicht ganz unwesentlich. Als besonderer Kenner Dantes ist er nicht bekannt, wobei das natürlich unfair ist: Jeder Italiener ist Kenner Dantes, jeder hat seinen liebsten Gesang aus der «Divina Commedia», und jeder kann zumindest den ersten Vers daraus auswendig.

Saviano also schreibt, dass die ganze Polemik ein «Betrug» sei, beim Lesen des Artikeloriginals falle die Debatte in sich zusammen. Aber niemand habe sich die Mühe gemacht, das Original zu lesen, nicht einmal der Minister. Saviano hat auch Widmann interviewt. Und der sagt, er habe Dante immer geliebt. In der Jugend war es vor allem der XXVI. Gesang, jener von Odysseus, und im Alter seien es nun eher die Seiten aus dem «Paradies».

