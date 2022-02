Politik-Pause - Warum Jacqueline Badran so viele Leute fasziniert

Politikpause – Warum Jacqueline Badran so viele Leute fasziniert Jacqueline Badran war das Aushängeschild der SP bei der Stempelsteuervorlage. Nun hat ihr Arzt ihr eine Pause verordnet. Diese verkündet Badran so, wie sie alles verkündet: ziemlich laut. Warum lässt man ihr durch, was man sonst keiner Politikerin durchlässt? Markus Häfliger Philipp Loser

Überall Fans. Im Frühling 2021 wurde Jacqueline Badran von Unbekannten zur Wahl empfohlen. Foto: Petra Orosz (Keystone)

Soll man über jemanden schreiben, die eben öffentlich und unter grosser Anteilnahme des Publikums erklärt hat, dass sie eine Pause braucht? Nicht mehr gestört werden möchte? Um Ruhe bittet?

Jacqueline Badran, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich, hat von ihrem Hausarzt eine Auszeit verschrieben bekommen. Die vielen politischen «Abwehrkämpfe» der letzten Jahre hätten ihr psychisch und physisch zugesetzt, hat sie am Montag in einem viel beachteten Facebook-Post geschrieben. Schuld an ihrer Pause sei das Politikversagen der Mitte-rechts-Mehrheiten, schreibt die Nationalrätin. Statt Lösungen für echte Probleme zu suchen – die Energiewende, das Artensterben, die explodierenden Mietpreise –, arbeite Mitte-rechts «die Bestellliste der Kapitaleigentümer» ab. Das lasse sie oft ratlos und ermüdet zurück.

Der Facebook-Post ist ein klassischer Badran. Alles ist politisch, selbst das Allerpersönlichste. Verantwortlich für ihren Gesundheitszustand: der politische Gegner. Verantwortlich für ihre Pause: die «zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit» gegenüber der Politik.

So gut wie alle Schweizer Medien berichteten über Badrans Ankündigung in grossen Buchstaben. So wie sie eigentlich alles in grossen Buchstaben verkünden, was Jacqueline Badran macht und sagt. Die 60-jährige Zürcher Nationalrätin hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Aushängeschild der Sozialdemokratie hochgearbeitet – bis zum vorläufigen Höhepunkt am vergangenen Sonntag.

«SP-Badran vergiesst Tränen» titelte der «Blick», als der linke Sieg über die Bürgerlichen bei der Abschaffung der Stempelsteuer feststand. Auf «Watson» liefen nach ihrem Auftritt in der Abstimmungs-«Arena» lustige Badran-GIFs mit ihren kernigsten Beleidigungen in Dauerschlaufe. «‹Gaht mir gruusig uf de Wecker›: So attackiert Jay Badran Ueli Maurer beim ‹Arena›-Comeback» titelte das Newsportal. Sogar die «Süddeutsche Zeitung» schrieb nach dem Abstimmungssonntag über die «Schweizer Abgeordnete mit einer Mission».

Es waren nicht nur die Auftritte in den klassischen Medien. Auch die Partei setzte voll auf Badran. Die SP hatte an x-tausend Haushalte eine Abstimmungszeitung verschickt, auf deren Frontseite nur eine einzige Politikerin abgebildet war: Jacqueline Badran.

Seit dem Rücktritt von Susanne Leutenegger Oberholzer ist Badran die wirtschaftspolitische Spitze ihrer Partei. Sie ist ein Zugpferd, von dem sich – siehe Abstimmungszeitung – selbst die Parteileitung mehr Wirkung bei den Stimmberechtigten verspricht als von ihrem Doppelpräsidium Meyer-Wermuth.

Brachialrhetorik, unterfüttert

Badran hat sich diese Position nicht nur mit rhetorischer Durchschlagskraft erkämpft, sondern auch mit Arbeit verdient. Selbst politische Gegner anerkennen, dass sie ihre Dossiers kennt. Sie ist eine Politikerin, die die Studien tatsächlich gelesen hat, über die sie spricht. In der Debatte drückt sie ihre Gegner nicht nur mit ihrer Brachialrhetorik an die Wand, sondern auch mit Zahlen und Statistiken.

Dazu ist sie von einer Aura der Unkaputtbaren umgeben. Als Siebenjährige überlebte Jacqueline Badran den Sturz von einem Balkon. 2001 stieg sie in Bassersdorf lebend aus dem Wrack einer abgestürzten Crossair-Maschine.

Wie gut Badran in gewissen Kreisen ankommt, zeigt sich im Frühling 2021, als Unbekannte in der Stadt Zürich grossformatige Plakate mit dem Slogan «Hope Jacky 4 President» aufhängen. Wann immer die SP einen Spitzenjob zu vergeben hat – sei es das Präsidium der SP Schweiz, sei es das Amt als Zürcher Stadträtin –, wird Badran von ihren Fans zur Kandidatur gedrängt. Jedes Mal macht sie es spannend, jedes Mal sagt sie am Ende ab, jedes Mal berichten die Medien, als gehe es um eine Kandidatur für den Bundesrat.

Medialer Heiligenstatus

Badran dankt den Medien die Aufmerksamkeit selten. Fast jeder Politjournalist in diesem Land wurde von ihr schon gröber zusammengestaucht. Das Paradoxe (und leicht Masochistische) daran: Je grummliger und willkürlicher Badran austeilt, desto freundlicher sind die Schlagzeilen. «Wer den medialen Heiligenstatus erreicht hat, ist unangreifbar», hat Matthias Ackeret, der Verleger des Branchenmagazins «Persoenlich.com», einmal über Badran geschrieben.

Woher kommt diese Faszination? Woher kommt diese Liebe des Publikums, auf die nicht nur Parteikolleginnen und Parteikollegen neidisch schielen?

Zum einen: Jacqueline Badran ist im Konzert der 246 Parlamentarierinnen und Parlamentarier tatsächlich eine Ausnahmeerscheinung – allein schon ihrer Biografie wegen.

1961 ist sie in Australien zur Welt gekommen, als Tochter einer Deutschen und eines vermögenden libanesischen Unternehmers, ihre Muttersprache ist Englisch. Als Jacqueline Badran fünf Jahre alt ist, zieht die Familie nach Zürich.

«Manche Lehrer, Männer wie Frauen, hat sie zur Weissglut oder zur Verzweiflung getrieben.» Esther Girsberger, Publizistin. Sie ist seit der Primarschule mit Badran befreundet.

Am Zürichberg wächst die heutige Vorzeige-Sozialdemokratin in gut situierten Verhältnissen auf. Der zweite Partner ihrer Mutter ist ein italienischer Graf, er führt Badran in die internationale High Society ein. Zeitweise geht sie im Palace-Hotel in St. Moritz ein und aus.

Schon als Jugendliche habe ihr Herz sozial geschlagen, sagt die Publizistin Esther Girsberger, die mit Badran seit der Primarschule befreundet ist. Ein politisches Bekehrungserlebnis braucht Badran nicht.

Sie fällt schon als Schülerin mit ihrer Intelligenz auf, ihr Gerechtigkeitssinn ist schon damals sehr ausgeprägt – und ihre Konfliktfreude ebenfalls. «Manche Lehrer, Männer wie Frauen, hat sie zur Weissglut oder zur Verzweiflung getrieben», erinnert sich Girsberger. In allem, was Badran mache, sei sie «eine Herzblut-Person», nicht nur in der Politik, sondern auch privat. «Nichts lässt sie kalt.»

Zuerst schliesst sie ein Lizenziat in Biologie ab und dann auch noch eines in Ökonomie – ausgerechnet an der neoliberalen HSG in St. Gallen, wie Badran bis heute gern betont, vor allem, wenn sie gerade wieder einmal mit ihren bürgerlichen Kollegen in der Wirtschaftskommission des Nationalrats um Wirtschafts- und Steuerpolitik streitet. Respekt bei den Bürgerlichen verschafft ihr auch ihr Unternehmertum. Neben dem Parlamentsmandat führt sie die Zeix AG, ein Informatik-KMU, dessen Miteigentümerin sie ist.

Das Herzensprojekt

In die Politik ist sie vergleichsweise spät eingestiegen. Mit 40 wird sie Gemeinderätin in Zürich. Doch schon hier erzeugt sie Wirkung bis ins Bundeshaus. 2007 will der Bundesrat die Lex Koller abschaffen, jenes alte Gesetz, das den Grundstückskauf durch Ausländer einschränkt. Alle Parteien von SP bis SVP sind damit einverstanden. Zunächst.



Die damals noch wenig bekannte Badran gründet ein Komitee Pro Lex Koller. Sie dreht zuerst ihre eigene Partei und überzeugt dann auch Politiker aus anderen Parteien von der Notwendigkeit der Lex Koller. Am Ende votiert der Nationalrat ohne Gegenstimme für ihre Beibehaltung. Badran selbst reitet 2011 auf der Lex-Koller-Welle in den Nationalrat.

Die Lex Koller ist auch das erste Thema, in dem sie sich medienwirksam mit der SVP verbündet. Auch in anderen Dossiers hat sie Berührungspunkte mit ganz rechts. Die EU sieht sie kritisch, die Zuwanderung ebenfalls. «Acht Millionen Einwohner sind genug», sagte sie schon 2012. Selbst in der Landwirtschaftspolitik unterstützte sie immer wieder Anträge von rechts, anerkennt SVP-Nationalrat Marcel Dettling, der mit Badran in der Wirtschaftskommission sitzt.



Gleichzeitig gibt es nur wenige im Nationalrat, die die Rechten so attackieren, wie sie es sich erlaubt. «Gopfertami», «Bullshit» und «Fucking» gehören zu ihrem Standardwortschatz. Nicht einmal rechte Scharfmacher wie Roger Köppel oder Christoph Mörgeli formulieren so vulgär wie sie – doch ihr lässt man es durchgehen.

«Ja, sie redet wie ein Bauarbeiter», sagt SVP-Nationalrat Dettling. Aber da die SVP ja oft auch einen hemdsärmeligen Stil pflege, kritisiere man das sicher nicht. Erstaunlich sei aber schon, dass meist nur die SVP mit dem Populismusvorwurf konfrontiert werde. «Dabei nutzt Badran dieses Instrument auch nicht schlecht.»

Dass Badran Dinge sagen darf, die andere nie sagen würden, erklärt Jugendfreundin Girsberger mit ihrer «totalen Authentizität». Schon als Kind sei sie «fadegrad» gewesen. Und weil das Publikum das spüre, verzeihe es ihr auch ihre Grobheiten. Girsberger beobachtet, «dass Badran mit ihrer Haltung und ihrer Kompetenz selbst Leute fasziniert, denen ihr Stil und ihre Sprache eigentlich zuwider sind».

Dass das auch in gewissen linken Kreisen sehr gut ankommt – es entspricht vielleicht einem auch links vorhandenen Bedürfnis nach Unkorrektheit, nach Direktheit. Gerade Älteren, die wenig Verständnis für die woken jungen Linken haben, gefällt das politisch unkorrekte Fluchen von Badran. Das linke Gepolter.

Sie werden nun ein paar huerefucking Wochen lang darauf verzichten müssen.







Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Er beobachtet die Bundespolitik und ihre Akteurinnen und Akteure seit rund zwanzig Jahren. Mehr Infos @M_Haefliger

