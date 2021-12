Food-Waste in der Region Winterthur – Warum krummes Gemüse immer noch selten im Regal landet Für Produzenten aus der Region bedeutet dies Einbussen und Food-Waste. Dabei könnte mehr unperfektes Gemüse gespendet werden. Nicole Döbeli

Zu viele braune Stellen: Diese Fenchel fallen aus der Norm und werden deshalb kompostiert. Foto: Fabienne Jacomet

«Nicht deformiert», «gleichmässig in Form und Farbe» und «ohne Flecken und Verfärbungen». Was wie die Anforderung an ein neues Kleinmöbel klingt, ist in Wahrheit Teil der Qualitätsnormen für Rüebli. Nur ein Rüebli, das diese Kriterien erfüllt, kommt ins Verkaufsregal.

Früchte und Gemüse, die aus der Norm fallen, sind im Supermarkt hingegen nur selten zu sehen. Für Gemüse- und Früchteproduzenten aus der Region bedeutet das, dass sie auf einem Teil ihrer Ernte sitzen bleiben, obwohl diese essbar wäre.

Produzenten sind sich nicht einig

So ergeht es Christian Gerber, Inhaber von Gerber Gemüsebau. Seit 1944 beliefert der Betrieb die Grossverteiler Migros und Coop mit ungefähr 15 Gemüsesorten in Bio- und konventioneller Qualität. «Ich bin froh um die Normen, weil so alle Produzenten die gleichen Voraussetzungen haben. So gibt es etwas, an dem wir uns orientieren können», sagt Gerber. Warum Schädlinge das Normieren aber schwierig machen, erzählt er im Video.