Stimmbeteiligung in Winterthur – Warum lassen die Wahlen so viele kalt? In Winterthur kam bisher erst ein Fünftel der Wahlcouverts zurück. Für das Desinteresse an den Zürcher Wahlen vom Sonntag nennt Politologin Sarah Bütikofer verschiedene Ursachen. Delia Bachmann

Wahlplakate wie diese sind im ganzen Kanton Zürich zu sehen. Doch viele Wahlberechtigte zeigen den lächelnden Kandidierenden die kalte Schulter. Foto: Urs Jaudas

Am Sonntag, 12. Februar, sind Wahlen im Kanton Zürich. Es geht um nicht weniger als die Frage, wer in den nächsten vier Jahren regiert und die Gesetze macht. In den letzten Wochen haben Kandidierende für den Regierungsrat und den Kantonsrat unzählige Flyer und Schöggeli verteilt, Plakate aufgehängt, Spenden gesammelt, Interviews gegeben und auf Podien debattiert. Die potenziellen Wähler und Wählerinnen haben diesen Effort bisher allerdings wenig gewürdigt. In Winterthur lag die Stimmbeteiligung am Dienstag vor den Wahlen bei 19,5 Prozent. Vor vier Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt gar nur 18,7 Prozent.