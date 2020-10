Terror in Dresden – Warum lief der islamistische «Gefährder» frei herum? Nach dem Messermord eines 20-jährigen Syrers an einem deutschen Touristen werden die sächsischen Sicherheitsbehörden harsch kritisiert. Dominique Eigenmann aus Berlin

Die Tatwaffe: Ein Kriminaltechniker stellt am 4. Oktober ein Messer am Tatort in der Altstadt von Dresden sicher. Foto: Roland Halkasch (Keystone)

Abdullah al-H. H. verliess am 29. September das Jugendgefängnis in der Nähe von Leipzig. Fünf Tage später, am 4. Oktober, stach er in der Altstadt von Dresden zwei deutsche Touristen nieder. Einer von ihnen starb im Spital. Am Dienstagabend, 16 Tage danach, wurde al-H. unter dringendem Mordverdacht festgenommen.

Der 20-jährige Syrer war den Behörden seit Jahren als gewaltbereiter Islamist bekannt. Im November 2018 wurde al-H. wegen Propaganda für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), wegen Gewaltaufrufen, Körperverletzung und Drohung zu fast drei Jahren Jugendgefängnis verurteilt, später zusätzlich noch wegen Gewalt gegen Aufseher. Seine Strafe musste er bis zum letzten Tag absitzen.

«Schlafende Zelle»

Laut der «Sächsischen Zeitung» suchte al-H., der 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen war, spätestens im Frühling 2016 Kontakt zum IS und warb für den «Krieg gegen Ungläubige». Im Internet suchte er Anleitungen zu Terroranschlägen, die er in Dresden begehen wollte. In Chats bezeichnete er sich als «schlafende Zelle». Das sächsische Landeskriminalamt führte den Syrer bei dessen Freilassung als «Gefährder», als Person also, der man jederzeit Gewalttaten oder einen Terroranschlag zutraut.

Als al-H. das Gefängnis verliess, stand er eigentlich unter «Führungsaufsicht». Die Auflagen sahen aber laut «Sächsischer Zeitung» lediglich vor, dass er sich dreimal die Woche auf dem Dresdner Polizeirevier zeigen und Abstand zu radikalen Islamisten halten musste. Für eine ständige Überwachung des anerkannt gefährlichen Mannes habe den Behörden das Personal gefehlt. Eine Abschiebung des verurteilten Straftäters sei erwogen, aber nicht weiterverfolgt worden.

Kritik aus allen Parteien

Politiker aus allen Parteien äusserten deswegen am Donnerstag harsche Kritik. Man hätte den jungen Syrer zumindest in Sicherheitsverwahrung nehmen sollen, fand Friedrich Merz, einer der Kandidaten für den Vorsitz der Christdemokraten. Andere kritisierten die mangelhafte Überwachung oder die ausbleibende Abschiebung.

Allerdings ist es in Deutschland derzeit rechtlich nicht möglich, Syrer in ihr Heimatland abzuschieben. Die Innenminister von Bund und Ländern hatten den Abschiebestopp erst im Juni bis Ende Jahr verlängert. Im Bürgerkriegsland Syrien gilt laut Ansicht des Auswärtigen Amtes derzeit für Rückkehrer keine Region als sicher. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) forderte am Donnerstag dennoch, ab sofort wenigstens schwere Straftäter und Gefährder vom Abschiebestopp auszunehmen.

Schon 177 Gefährder abgeschoben

2016 beging ein tunesischer Gefährder, der Deutschland eigentlich längst hätte verlassen müssen, ein islamistisches Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Als Lehre daraus haben die Behörden seither mindestens 177 radikale Islamisten aus Deutschland abgeschoben. Beim Terroranalysezentrum in Berlin befasst sich eine eigene Arbeitsgruppe ausschliesslich mit Möglichkeiten, Gefährder rechtlich einwandfrei aus dem Land zu bringen.

Laut den neusten Zahlen von Bundeskriminalamt und Bundesverfassungsschutz halten sich derzeit noch rund 630 islamistische Gefährder in Deutschland auf. Das sind zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Etwa 160 von ihnen sitzen derzeit im Gefängnis. Weitere 500 Personen gelten als Unterstützer oder radikale Prediger. Viele von ihnen haben einen deutschen Pass und können deswegen nicht abgeschoben werden.

Die islamistische Szene in Deutschland ist unverändert sehr gross. Der deutsche Inlandgeheimdienst schätzt die Gruppe derzeit auf rund 28'000 Menschen – 5,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor.