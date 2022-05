Jobcoach: Tipps fürs Jobinterview – Warum machen wir uns das Bewerben so schwer? Vergessen Sie all das Flunkern und Schönreden: Bewerbungscoach Reto Hunziker räumt mit falschen Vorstellungen einer «guten» Bewerbung auf. Reto Hunziker

«Ich verkaufe mich nicht gerne»: Noch immer hält sich der Irrglaube, man müsse sich beim Bewerben bis zur Unkenntlichkeit verbiegen. Foto: Getty Images

Wie zu Will Smiths Oscar-Ohrfeige oder zu Elon Musks möglicher Twitter-Übernahme zirkulieren im Web auch einige Memes über das Bewerben. Meist mit der Pointe, dass der Bewerbungsprozess ein selten verlogenes Spiel sei.

«Wenn man sich seine Bewerbung vor dem Abschicken noch einmal durchliest», lautet etwa eines dieser Aperçus, «und sich denkt: ‹So wäre ich auch gerne.›» Oder: «Warum heisst es Vorstellungsgespräch und nicht Verstellungsgespräch?» Weitere Beispiele sind: Recruiter: «Erzählen Sie etwas von sich.» – Bewerber: «Lieber nicht, ich brauche diesen Job wirklich» oder «Sei immer du selbst. Ausser bei Jobinterviews».

Wie so oft haben auch diese Witze einen wahren Kern – die Verlockung, zu übertreiben oder zu flunkern, gerade wenn man mit anderen im Wettbewerb steht, ist beträchtlich. Und doch: Zu viele Bewerbende reden sich ein, es bleibe gar nichts anderes übrig als zu lügen. Oder sie richten sich häuslich in der Vorstellung ein, es sei alles ungerecht und sie schlicht nicht dafür gemacht, sich zu bewerben.

Es geht vor allem um eines: Authentizität

Und da wären wir beim springenden Punkt: Die Bewerbung ist eine Selbstpräsentation, nicht mehr und nicht weniger. Das hört sich banal an, ist aber fundamental und vielleicht auch ein wenig beruhigend. Es geht nicht darum, sich als etwas zu geben, das man nicht ist – selbst wenn man sich davon bessere Chancen verspricht oder glaubt, dem Stelleninserat gerechter zu werden. Sondern darum, die eigene Person möglichst realistisch und dennoch überzeugend darzustellen. Das Zauberwort heisst Authentizität. Somit können alle Bewerbenden dies auf jene Weise tun, die ihnen beliebt, und dabei jene Aspekte an sich hervorheben, die ihnen wichtig erscheinen (und andere weglassen) – solange dabei die Wahrheit nicht überstrapaziert wird.

Es ist sogar erlaubt, Schwäche zu zeigen, zu erläutern, was man (noch) nicht kann oder was man nicht gerne macht.

Nicht nur ist es spannend zu sehen, wie sich jemand einschätzt und präsentiert, auch kann es durchaus als Qualität betrachtet werden, sich und seine Stärken zu kennen und auf den Punkt zu bringen. Motivation, Argumentations- und Kommunikationsfähigkeit können so beispielsweise gezeigt werden – sowohl in den Unterlagen als auch im Auftritt. Wer deswegen glaubt, eine Bewerbung müsse ohne auch nur ein annähernd negatives Wort auskommen, macht sich Illusionen. Sich gebührend zu präsentieren bedeutet nicht, alles in Watte zu packen. Es ist sogar erlaubt, Schwäche zu zeigen, zu erläutern, was man (noch) nicht kann oder was man nicht gerne macht. Denn auch wenn manche Stellenanzeigen das Gegenteil suggerieren: Arbeitgeber suchen nicht nur Eier legende Wollmilchsäue, sondern nach wie vor Persönlichkeiten.

Lügen lohnt sich kaum

Sich präsentieren – das machen wir doch auch ausgiebig in den sozialen Medien. Von daher wissen wir allerdings auch, wie leicht wir zum Beschönigen verführt sind. Auf Instagram, Tiktok und LinkedIn wird getrickst, dass sich die Hintergründe biegen. Präsentierten wir uns mit gleich viel Engagement, aber mit deutlich mehr Sein als Schein bei Bewerbungen, könnten wir uns gute Chancen verschaffen.

Auch wenn der Grat zwischen Polieren und Frisieren bei Bewerbungen schmal ist – die Flunkerei lohnt sich kaum, da sie früher oder später auffliegt. Ebenso aussichtslos ist es, sich einer Firma anzubiedern. Oder wie attraktiv finden Sie es, wenn jemand genau das schreibt, wovon er glaubt, Sie wollen es hören – aber im Grunde nicht davon überzeugt ist?

Es gibt verschiedene gangbare Wege, die kein Lügen erfordern. Sie wissen bestimmt selbst am besten, welcher zu Ihnen passt.

Ehrlichkeit, Transparenz, Glaubwürdigkeit – das sind die Evergreens der Bewerbung. Kann man gar erwähnen, dass man ein Burn-out erlitten hat? Womöglich. Und vielleicht dazu schreiben, dass man es überwunden und daraus gelernt hat – sofern es denn stimmt. Oder es aussparen und erst im Gespräch thematisieren, spätestens wenn man auf die Lücke angesprochen wurde. Es gibt verschiedene gangbare Wege, die kein Verbiegen oder Lügen erfordern. Sie wissen bestimmt selbst am besten, welcher zu Ihnen passt.



P.S.: Kürzlich schlug ich in einem Bewerbungscoaching jemandem vor, zu tricksen und eine Kündigung durch die Arbeitgeberin, die nicht im Zeugnis erwähnt ist, als freiwilligen Abgang zu «verkaufen» (die Person hatte sich nichts zuschulden kommen lassen, es waren schlicht unüberbrückbare Differenzen). Dass ich dies mit gutem Gewissen tat, zeigt wiederum:

Es gibt nicht nur Schwarz und Weiss.

Manchmal heiligt der Zweck die Mittel und man setzt sich über eigene Maximen hinweg.

Zu dogmatisch zu sein, ist selten gut.

Am Ende entscheidet das eigene Gewissen. Das ist gut so, denn das fällt auch wieder unter Authentizität.

Und schliesslich: Die Angelegenheit ist tatsächlich nicht einfach.

