«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum man in der Schweiz fast keine Wohnung mehr findet Neue Wolkenkratzer, weniger Einsprachen bei Neubauten und weniger Zuwanderung: Die Städte suchen Lösungen für die drastische Wohnungsnot. Aber wie konnte es überhaupt zu dieser Situation kommen? Maren Meyer als Gast Mirja Gabathuler als Host Laura Bachmann als Produzentin

Schon seit Jahren hat es in der Schweiz nicht mehr so wenig leerstehende Wohnungen gegeben wie heute. Besonders spürt man das in Städten wie Zürich, Basel oder Bern. Wer bei der Wohnungssuche über kein grosses Budget oder ein Netzwerk verfügt, steht vor einer praktisch unmöglichen Aufgabe. Das zwingt viele, in die Agglomeration oder aufs Land auszuweichen. Dort wird gebaut – doch auch da wird der Wohnraum immer knapper.

Wie konnte es so weit kommen? Und was für Lösungen gibt es für den akuten Mangel an Wohnungen? Das ist Thema in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Mirja Gabathuler spricht mit Maren Meyer, stellvertretende Leiterin des Wirtschaftsressorts von Tamedia.

«Apropos» – der tägliche Podcast Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify , Apple Podcasts oder Google Podcasts . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Apropos».

Fehler gefunden?Jetzt melden.