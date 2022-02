Das Rätsel Ems-Chemie – Warum Martullo-Blochers Konzern so erfolgreich ist Trotz schwierigen Zeiten für Autozulieferer schreibt die Ems-Chemie satte Gewinne. Experten sind voll des Lobes, und der Aktienkurs zieht steil nach oben. Was macht Magdalena Martullo-Blocher besser als die Konkurrenz? Angelika Gruber

Magdalena Martullo-Blocher über sich selber: «Wenn die Menschen mich treffen, sagen sie immer: So schlimm sind Sie ja gar nicht!» Foto: Peter Klaunzer (AFP, Keystone)

Schon von der Autobahn aus ist das Werk der Ems-Chemie gut sichtbar. Gross prangt das Firmenlogo an einem Fabrikgebäude und macht klar: Hier, mitten in der Bündner Bergwelt zwischen Chur und Reichenau, befindet sich ein wichtiges Unternehmen. Hinter der mächtigen Fassade wird im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr Kunststoffgranulat hergestellt – das später in Autos, Brillengestängen und Kaffeemaschinen verbaut wird.