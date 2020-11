Trotz allgemeiner Maskenpflicht – Warum Migros-Verkäuferinnen bis letzte Woche keine Maske trugen Die Covid-Verordnung schreibt an der Supermarktkasse eine Maske vor. Aber erst seit letzter Woche. Dabei hatte der Bund noch kurz davor etwas anderes verlangt. Konrad Staehelin

Bis letzten Donnerstag mussten Migros-Verkäufer und -Verkäuferinnen an der Kasse keine Maske tragen. Das Bild stammt aus dem Lockdown im März. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Nachdem der Bundesrat am 18. Oktober eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen angeordnet hatte, reagierten die meisten Supermarktketten sofort: Ihre Verkäufer und Verkäuferinnen an den Kassen mussten ab sofort konsequent Masken tragen, wenn sie es aufgrund kantonaler Bestimmungen nicht schon vorher hatten tun müssen. Das schreiben die Medienstellen der Detailhändler Coop, Denner und Volg auf Anfrage.

In den schweizweit über 600 Filialen der Migros war das anders: Sie erlaubte bis vor kurzem als einzige Grossverteilerin ihrem Verkaufspersonal weiterhin, an der Kasse ohne Maske zu arbeiten. Viele der Personen, die täglich mit Hunderten Menschen in Kontakt stehen und in deren Richtung epidemiologisch heikle Wörter wie «Foifedachzg» aussprechen, machten von diesem Recht Gebrauch.